楊千嬅受懲罰做一事連自己都頂不住　感噁心大叫暴走反獲讚可愛

現年52歲的楊千嬅與細她5年的老公丁子高於2007拍拖，在2009年修成正果，二人先秘密在美國註冊結婚，之後再回港舉辦豪華婚禮。楊千嬅於2012年為丁子高誕下仔仔Torres，組成了三口之家，生活幸福愉快。雖然夫妻倆成為父母之後生活重心都以寶貝仔仔為先，但他們也不會忽略彼此，亦會爭取時間享受二人世界，至今一直十分恩愛，且不時會在社交網上放閃。

楊千嬅與丁子高十分恩愛。(fb圖片)

丁子高貼出與老婆合照放閃。(小紅書)

受懲罰感噁心大叫暴走

日前楊千嬅接受內地主持人沈凌的訪問片段於社交網上流出，片中是沈凌讓楊千嬅說出三位她認為唱功不如她的歌手，但楊千嬅沒有公開說，只笑言有多於三位，她晚上會私下跟沈凌說。由於楊千嬅沒有回答這條問題，所以她便要接受懲罰。沈凌讓楊千嬅用夾子音很扭捏地跟她的粉絲說一句話，要「寶貝寶貝」那種，楊千嬅聽罷直呼：「嘩，好辛苦呀」，但她也是乖乖地接受了懲罰，並表示：「可以的，我是演員，很專業的。」接着她便以夾子音說道：「寶貝寶貝，你一定要！按時吃飯啊~」說罷還做出一副嘟嘟嘴的賣萌表情，隨即2秒後她自己也頂不住，直接大叫暴走，相當搞笑。她還表示跟老公丁子高一起時亦不會這樣撒嬌：「他肯定一捶過來」。網民都留言讚楊千嬅的舉動好可愛。

楊千嬅大叫暴走。(小紅書截圖)

楊千嬅自己也受不了自己。(小紅書截圖)

楊千嬅嘟嘴賣萌。(小紅書截圖)

楊千嬅夾前熱身。(小紅書截圖)

楊千嬅要接受懲罰。(小紅書截圖)