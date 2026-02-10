醫美直擊首爾篇｜呂卓欣巨型針筒打出直角肩　何依婷目睹嚇到面青

《醫美直擊 首爾篇》是由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚的旅遊節目，逢周一、五晚9點半及周二、四晚9點35分於TVB Plus(82台)播映。

黃梓瑋貴婦級抗衰老體驗

昨晚首播講到韓國醫美其中兩項流程︰流水線及一對一的操作豐儉由人。今晚（10日）57歲演員黃梓瑋（Jenny）將獲安排貴婦級的醫美，她表示隨着年紀增長輪廓開始下陷︰「紋越嚟越明顯，覺得衰老喇，都想向上做返提升。」今次安排她到清潭洞；貴婦級診所的集中地。敢在這區開設的醫美店，每間都有一、兩樣獨門秘技。而今次她們找了抗衰老專家李廷佑院長幫手，貌似韓星元斌的院長出場，令在場的何依婷（Regina）、Jenny猛呼「Oppa」，兩位「花生友」都讚嘆不已。

何依婷、黃梓瑋同兩位「花生友」，見到「醫美元斌」反應驚訝。（公關提供）

黃梓瑋體驗貴婦級的幹細胞注射及透明質酸填充。（公關提供）

呂卓欣挑戰巨針

接住《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）表示因工作關係不時要出鏡，所以較著重外表的保養。所以她會試做近年韓國爆熱的「直角肩」，這款醫美好處是可改變體態，令身形看起來更纖瘦，更挺拔精神。想擁有「直角肩」就要用肉毒桿菌放鬆肩頸間的斜方肌，再用透明質酸填高膊頭及鎖骨位。要靚當然要付出，玩具針筒般粗幼的針，逐支打落Ada膊頭位置，透過鏡頭觀看的Regina、關嘉敏、陳嘉佳都忍不住面有難色，猛呼「好粗」。經過一輪注射，雖然痛但Ada表示已看到即時效果，她興奮說︰「睇到呀，之前望膊頭係圓嘅，而家望落去尖咗好多，自己係無可能練到。」事實上施針前後的左右肩，有極顯著分別。

Ada不時要出鏡較注重儀容。（公關提供）

院長為Ada檢查及事前注意事項。（公關提供）

看Ada的表情就知道女仕愛美可以去到幾盡。（公關提供）

何依婷透過螢幕都感受到那份痛。（公關提供）

Ada接受醫美前後的對比。（公關提供）

韓國醫美文化

此外，韓國作為醫美大國，人人都是醫美達人，他們視醫美只是「日常保養」。據統計一位韓國醫生每月可以進行100至150宗整型手術，韓國人做醫美的頻率更達每月一次，形成一條很大的產業鏈。