百億闊太女兒讀赤柱傳統名校學費近10萬 現身學校賣雞蛋仔好貼地
曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。雖然李美慧婚後榮升百億闊太，但就一直親力親為照顧一對子女，據知女兒目前就讀赤柱的傳統名校聖士提反書院附屬小學，是全港唯一一間寄宿小學。日前，李美慧更現身女兒學校的「Family Fun Day」，親自落場經營攤位賣雞蛋仔，毫無架子。
女兒升讀赤柱傳統名校學費近10萬
李美慧女兒原來已升讀聖士提反附小，全年學費為9.25萬元。學校除學術成績彪炳，學生在各大音樂節、足球、羽毛球等學界比賽均獲不少獎項，同時因大部分畢業生，可升讀其直屬中學聖士提反書院，近年吸引各區家長願意跨區報讀，當中包括不少星二代，如歌手蘇永康的兒子、關心妍的女兒等。日前學校舉行Family Fun Day，李美慧亦有身體力行支持，她寫道：「今日是女兒學校Family Fun Day，我勇敢嘗試，人生第一次經營串串雞蛋仔攤檔，反應非常熱烈，最後要限量購買，每人只可以一串，非常成功🏅，賣了100串，各個都話好吃👏不過成功的背後，是要付出的，在家不停嘗試、試食、再試食😂」相中所見，她親力親為製作雞蛋仔，做得有板有眼。雖然忙到一頭煙，但身為媽媽的她笑得非常燦爛，獲不少網民大讚她貼地又愛錫女兒。
曾被封「御用宮女」 北上掘金年賺百萬
李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！曾文豪對嬌妻寵愛有加，一家四口經常周遊列國，生活極盡奢華。