梁朝偉過安檢可憐眼神向劉嘉玲求救前所未見　老婆搞笑反應曝光

影帝梁朝偉與影后劉嘉玲相愛36年，結婚17年一直恩愛如初，是娛樂圈公認的模範夫婦。近日兩夫婦同遊日本北海道，在新千歲機場過關時被網民野生捕獲，而梁朝偉一反常態的表情，隨即掀起網民熱議。

梁朝偉與劉嘉玲相愛36年，結婚17年一直恩愛如初。（IG圖片）

兩人是娛樂圈公認的模範夫婦。（IG圖片）

梁朝偉過關一臉茫然

從網民在社交平台分享的照片中，身穿黑色運動裝的梁朝偉在機場過關及檢查行李時，沒有看向海關人員，瞇着雙眼、一臉茫然地望向站在遠處的劉嘉玲，似乎在向嘉玲發出求救信號。

梁朝偉一臉茫然的表情曝光。（小紅書）

劉嘉玲站在遠處悠閒地看著梁朝偉。（小紅書）

劉嘉玲悠閒插袋等梁朝偉

另一照片能看到，梁朝偉向劉嘉玲「求救」。身穿棕色毛毛長外套的嘉玲戴上藍色冷帽，雙手插袋悠閒地站在不遠處，看著老公一臉茫然的搞笑場面，曝光了兩人私下的相處情趣。有不少網民看到照片後，都指梁朝偉的表情前所未見地搞笑：「偉叔永遠是眼神看向偉嬸求救」、「然而偉嬸雙手插兜，一言不發」、「他的表情真的很搞笑」。不過亦有網民表示在機場過關及安檢的時候不應該拍照，更不應該曝光藝人的私生活。

劉嘉玲表示梁朝偉性格內斂，做錯事後往往口難開，但會寫下長長一段文字的卡片向老婆道歉：「他可能口上面不說，但是他會寫一張卡給我，跟我道歉，所以他還是用心的。」（IG圖片）

劉嘉玲認為梁朝偉是最好的選擇

劉嘉玲早前在內地真人騷《一路繁花2》中，罕有地大談與梁朝偉的感情內幕。當被問及「是否曾覺得梁先生沒那麼好，有更喜歡的人」時，她坦率承認：「其實我有的，我說沒有是假的。但是我最終還是覺得，他是最適合我的，我還是覺得他是我最好的選擇，沒有一個人能夠比他更優秀，然後我很幸運，他也是覺得我是他最好的選擇。」