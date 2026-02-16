甘比放下尊貴身份做美食探店KOL　衣錦還鄉嘆平價美食遭網民叫停

富商「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻擁有數百億身家，一度位列香港女首富之位。甘比與大劉恩愛多年，兩人育有三個仔女，身為賢妻良母的她主力照顧家庭，相夫教子。甘比近年愛上鈎織，並開設了一站式鈎織店，身為店長的她，事事親力親為，不但親身落場打理，還會以導師身分親自教授。近年除了努力經營鈎織店之外，甘比亦向KOL界發展，去年10月就正式進駐內地社交平台小紅書，之後又進駐了抖音，分享她的日常生活、鈎織興趣之餘，還會拍片介紹香港特色和美食。

甘比進駐抖音。

甘比進駐小紅書。

甘比自爆試過一日食8餐！

衣錦還鄉鍾情平民小店

最近甘比銳意開拓內地市場，吸納內地粉絲，日前她就到潮州汕頭探店拍片介紹當地的地道特色美食，試了多間出名的平民小店，並先後上載了兩條短片放到小紅書上分享。她在兩條影片中到了多間街坊食店品嚐平民美食，全部店都是普通百姓會去幫襯的，極之貼地。甘比在片中分別介紹了牛肉火鍋以及汕頭鹵水鵝，她到每家店都獲得店家熱情款待，品嚐了多款招牌美食，吃得津津有味。不少網民都留言大讚甘比拍攝得好有內容，說話也井然有序，很適合當KOL，又指她衣錦還鄉。有網民就疑惑：「這麽有錢還要這麽努力做自媒體拍視頻賺錢啊」，另一個網民就回應表示：「人家就是拍個樂趣呢！豐富一下生活」。有部分網民就叫甘比不要再介紹這些原本已很火的食店，不然就要大排長龍很難可以吃到。

甘比在潮州汕頭探店介紹美食。



甘比食牛肉火鍋。



甘比邊食邊玩。

甘比介紹潮汕鹵水鵝店。

甘比食潮汕鹵水鵝。