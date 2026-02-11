何超盈出席深圳政協會議 頭銜猛料產後一度神隱：I'm back!
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，日前更現身深圳出席深圳市政協七届六次會議！
何超盈出席深圳政協會議
何超盈在IG限時動態分享當日出席會議的照片，並寫道：「Hello I'm back Shenzhen! 13 years and I still love every minute of it.」相中所見，何超盈身處深圳會堂，一頭金髮的她身穿灰色連身裙，打扮亮眼。何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，據知她早在2015年獲委任為澳區深圳市政協會員，2024年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。
何超盈頭銜猛料
同年8月何超盈現身美國紐約聯合國總部大樓出席會議，與各國代表進行交流，更獲安排坐在第一排，其實她早於2017年就獲聯合國教科文組織（UNESCO）委任為策略性夥伴，除了是首位華人獲委任此職之外，亦是最年輕的一員，她與UNESCO簽署了戰略合作夥伴協議，雙方在教育與文化領域開展深入合作，支持創新型教育培訓項目，為年青人創造更多就業和創業機會。近年何超盈成立超盈文化有限公司，現為保利拍賣（澳門）有限公司董事兼行政總裁（CEO），專注藝術及教育領域工作，她現時亦是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會成員。