TVB小生入行20年擺脫昔日「綠葉」標籤　獲全面力捧連擔兩劇男一

入行20年的馬貫東近年終於捱出頭，由「御用細佬」成功轉型為一線小生，獲TVB全面力捧的他，不僅接連在兩部重頭劇《臥底嬌娃》及《死有對証》擔正做男主角，更將事業版圖擴展至商界，日前宣布投資的寵物美容學校在珠海正式開幕，實行演藝、生意雙線發展，事業運強勁！

馬貫東於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步男藝員」。

《臥底嬌娃》艷福無邊 與張曦雯陳瀅擦出火花

馬貫東近年備受公司重用，即將播出的新劇《臥底嬌娃》由他擔大旗任男主角。《臥底嬌娃》劇情講述3位女主角沈佳琪（張曦雯飾）、江妙姿（陳瀅飾）及童小茹（羅毓儀飾），因緣際會下被潘奕風（馬貫東飾）相中成為「臥底」，並以女團包裝作掩護、誓要搗破龐大販毒集團！

《臥底嬌娃》劇情講述張曦雯、陳瀅飾及羅毓儀飾，因被馬貫東飾相中成為「臥底」，並以女團包裝作掩護、搗破販毒集團的故事。（官方提供圖片）

劇接劇無停手 《死有對証》再做男一

除了《臥底嬌娃》，馬貫東在另一部新劇《死有對証》同樣擔正男主角，可見公司對他的重視程度，足證馬貫東已穩坐一線小生之位，擺脫昔日「綠葉」標籤。

馬貫東已穩坐一線小生之位。（IG/@maboboma）

榮升「馬老闆」 珠海開寵物美容學校

演藝事業起飛，馬貫東亦不忘發展副業。本身是愛貓之人的他，早前有份投資的寵物美容學校已於珠海正式開幕。他坦言看好大灣區寵物市場的發展潛力，希望將專業的寵物美容技術帶給更多人。由公仔箱殺入商界，馬貫東今次榮升「馬老闆」，絕對是名利雙收，事業運勢一時無兩。