前性感女神轉戰內地密密賺　斥近千萬買啟德新樓：有工作就要感恩

現年54歲的前亞姐張文慈（Pinky）近年主力在內地發展，除了登台演出之外，以直播帶貨工作為主，曾先後在上海、廣州、深圳、杭州定居，但去年繼母不幸離世，為了陪伴父親，張文慈決定搬回香港，寧願辛苦自己之後香港、內地兩邊走，相當孝順！而張文慈亦密密工作努力賺錢，早前她就分享了到工廠參觀體驗的花絮照，並寫道：「繼續努力為了未來 有工作就要感恩💪」

張文慈搬回香港與爸爸同住

去年11月張文慈透露因繼母離世，為了多多陪伴父親，她就搬回香港和爸爸一起住，但她坦言很多生活習慣都要作出改變：「畢竟一個人住了那麼多年，就好像簡單的例子，去廁所之後要拎起廁所板，爸可以一個菜吃三天。 加上現在沒有開車，學習適應新的生活，也嘗試得多坐公共交通。珍惜眼前人，總之一個心態，爸爸永遠是對的😂👌🏻」

張文慈斥近千萬買啟德新樓

今年1月中，張文慈被發現斥資近千萬購入啟德新盤，據土地註冊處資料顯示，啟德新盤「維港．灣畔」的1A座低層D室兩房單位，實用面積431平方呎，以962.4萬元售出，實用呎價22,329元，買家姓名為CHEUNG MAN CHE PINKY，預料正是張文慈本人，估計她是為了讓喪偶的父親能有一個安穩舒適的家，絕對是圈中孝順女！

