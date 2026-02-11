丁子朗、吳若希及戴祖儀掉低麥美恩去澳洲「追星」：叫咗你跟嚟

藝人林峯日前（7日）於悉尼舉行《Go With The Flow》世界巡迴演唱會的其中一站，展現了他一如以往的舞台魅力。林峯不僅帶來多首膾炙人口的經典歌曲如《愛不疚》及《幼稚完》，亦以勁歌熱舞及經典椅子舞掀起全場高潮，更吸引到有香港藝人特別飛去悉尼欣賞？

丁子朗、吳若希及戴祖儀追星追到去悉尼

原來是丁子朗、吳若希及戴祖儀專程去了悉尼欣賞林峯演唱會，早前三位出發澳洲拍攝綜藝節目，他們不忘去「追星」。三人分別在社交平台分享了支持林峯演唱會的片段及照片：「追星追到嚟悉尼。」更抵死地標籤「林峯狂粉」麥美恩：「叫咗你跟我哋嚟澳洲㗎啦。」

麥美恩被掉低？

演唱會過後，丁子朗還在社交平台分享了與林峯的合照：「睇咗三次，佢演唱會仲係覺得好正，Keep going！」麥美恩立即留言表示：「冇見過呢啲合照。冇羨慕。冇妒忌。」但就釣出了另一位「林峯狂粉」陳懿德留言表示：「我有！」除了丁子朗外，吳若希及戴祖儀都分別分享了與林峯的合照，麥美恩亦有留言笑稱自己「我乜都睇唔到」，看來她應該十分羨慕好友們可以去看林峯的演唱會，未知她有否後悔沒跟好友們一起去澳洲？

