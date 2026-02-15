千禧女神比堅尼泳照盡騷迫爆身材　拒做肉彈退出幕前廿年零跌Watt

現年43歲的李蘢怡（現名李宜錚）當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅，可惜推出一張唱片後無以為繼，其後轉往珠寶業發展。已淡出幕前多年的李蘢怡，仍不時在社交平台分享近況，無論樣貌還是身材都零跌Watt，日前她在IG分享比堅尼性感照，大曬噴血身材！相中所見，身穿黑白色Bikini的李蘢怡，古銅色肌膚緊緻結實，上圍依然豐滿堅挺，狀態極佳！

李蘢怡度假貼出比堅尼照，雖然只是近半身，但仲索過以前。（IG@0.1iviia）

當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅。（影片截圖）

李蘢怡的《夜遊杜拜》至今仍是經典。（影片截圖）

大騷豐滿上圍！（IG@0.1iviia）

大曬噴血身材！（IG@0.1iviia）

古銅色肌膚緊緻結實。（IG@0.1iviia）

健康性感！（IG@0.1iviia）

自拍。（IG@0.1iviia）

零跌Watt！（IG@0.1iviia）

分享近況。（IG@0.1iviia）

李蘢怡拒做肉彈退出幕前

身高174cm的李蘢怡早年以模特兒身份出道，其後簽約東方魅力成為歌手，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，而《夜遊杜拜》更是至今都是經典。2003年李蘢怡為張玉珊的「修身堂」拍廣告，憑豐滿身材彈出，她曾在接受《香港01》專訪時坦言當年發現自己被嚴重定型，深感厭惡：「去到尾聲，做咗一啲作品，其實我自己唔係好鍾意。（例如邊套？）即係可能拍咗啲角色係，辦公室花瓶、肉彈，又或者係某某嘅女性，唔會講你有咩內涵，然後去襯個男主角，最後又俾人撇嗰啲角色咁。有人話咁你做演員、做藝人都要敬業㗎啦，係，但係唔代表我可以冇感覺㗎嘛，我係唔鍾意拍呢啲角色，我覺得我唔想去emphasize（強調）女性應該係咁樣。」

Keep得好！（IG截圖）

不時大派福利。（微博＠李蘢怡Tiffany）

火辣性感！（微博＠李蘢怡Tiffany）

勁fit。（微博＠李蘢怡Tiffany）

狀態大勇！（微博＠李蘢怡Tiffany）

Fit到爆！（微博＠李蘢怡Tiffany）

一直有做運動！（IG截圖）

不得了！（IG@0.1iviia）

依然好Fit。（IG@0.1iviia）

李蘢怡轉行做珠寶

2006年李蘢怡決定淡出幕前轉行做珠寶Sales及公關，同時又積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，畢業後留在英國發展。去年李蘢怡分享喜訊，她設計的名為「Yin&Yang」的耳環在被譽為「珠寶界奥斯卡」的GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）中獲得銀獎，相當犀利！

2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程。（微博＠李蘢怡Tiffany）

李蘢怡大學畢業後，2018年獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位。（微博＠李蘢怡Tiffany）

叻女！（IG@0.1iviia）

獲得銀獎！（IG@0.1iviia）

李蘢怡得獎的作品是名為「Yin&Yang」的耳環。（影片截圖）

出海照好索。（IG@0.1iviia）

零跌Watt！（IG@0.1iviia）

性感！（IG@0.1iviia）

李蘢怡移居國外生活。（IG@0.1iviia）

李蘢怡父母在她年少時離異，媽媽是仁愛堂前副主席鄭玉而（前名鄭玉嬋）。（微博＠李蘢怡Tiffany）