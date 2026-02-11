61歲前邵氏小生續約TVB加薪多過20蚊　中港一日來回客串兩場戲

現年61歲的前邵氏電影小生邵卓堯（Andy），現時是TVB旗下合約藝員。日前邵卓堯在社交平台開心宣布續約消息，在網民追問下透露獲加人工「多於20蚊」。邵卓堯在去年初低調與內地女友再婚，現大多時間定居中山，返電視城簽約當日，還要為《愛回家》客串兩場戲，所花時間不足1小時，但來回車程卻需約5小時，不過，他揚言不覺得辛苦，認真敬業樂業。

21歲的邵卓堯當過邵氏電影小生，拍大陸電影《小毛孩奪寶奇緣》，當時大陸電影市場不像現在，基本沒有人看。（網上圖片）

2010年邵卓堯在《刑警》飾演殘障殺手，成功入屋。（影片截圖）

邵卓堯在2016年獲綜藝節目頒發「另類好戲王 - 壞蛋王」。（節目截圖）

返TVB續約兼開工

邵卓堯一邊行入電視城一邊拍片，他說：「開工，收工之後返中山食晚飯，開工前返嚟簽合約，嚟緊新嘅一年，希望多啲工作啦。開工前扮吓靚，造型都唔差吖。」他入廠前，遇見老友、在電影版《尋秦記》飾演「陶總管」的歐瑞偉即寒喧幾句：「聽講《尋秦記》好收得喎。」歐瑞偉感激大家捧場。邵卓堯透露「一個鐘頭唔使就收工嘞」。之後踏上歸家旅途，續說：「搭車返中山，夜晚人少少非常之方便。」返到中山，邵卓堯太太去接車，然後兩夫婦一齊到大排檔吃豬腸粉，他表示：「食飽明天繼續開工。」

邵卓堯返TVB續約。（抖音@邵卓堯）

心情大好。（抖音@邵卓堯）

客串《愛回家》兩場戲。（抖音@邵卓堯）

遇見老公歐瑞偉。（抖音@邵卓堯）

2025年「好壞都收下」展望2026年

對未來日子充滿希望，邵卓堯感性寫道：「生活忙忙碌碌，每一天都在好好堅持。工作不輕鬆，生活不容易，能温暖過冬就很好，三百多天匆忙而過，好壞都收下，2026繼續往前走吧！」

不少網民都有留言向他問好，尤其關心他要每天舟居勞動開工拍劇，以及加薪幅度，邵卓堯幾乎是逐一回覆。他透露由中山到香港約2個多小時，來回即近5小時，有網民關心：「翻風落雨都要中山香港兩邊跑？辛苦晒！」邵卓堯回答：「沒有，間中兩邊跑」。原來他當日只為拍《愛回家》兩場戲，還不用一小時便完成拍攝，並表示不覺得好辛苦，車費會向「老婆」報銷，指意人工全歸太太所有。

唔使一個鐘就收工。（抖音@邵卓堯）

邵卓堯返到中山都天黑，同太太街邊檔食晚飯。（抖音@邵卓堯）

網民追問續約薪酬

邵卓堯透露自己並非「親生仔約」，而是「孤兒約」意思即普通藝員合約。不少網民好奇問薪酬，有人估「1000元一日」、「客串一下，有500蚊港紙嗎？」，月薪估計由一萬至五萬不等，邵卓堯大多以封嘴emoji回應。當有人指「四萬咁口，加人工不錯」，邵卓堯即有反應：「我都想有」。另有人直接問：「新合約有沒有加薪二十蚊？」邵卓堯回答：「多一點」並再加個喊到遮眼emoji，總括而言，表示自己人工也不差。

邵卓堯客串《愛回家》飾演「危總」。（電視截圖）

網民熱列討論邵卓堯人工。（抖音@邵卓堯）

原來只為拍兩場戲。（抖音@邵卓堯）

為養家曾兼職揸的士 去年再婚

邵卓堯入行超過40年，曾是邵氏電影小生，亦做過電影男主角，後轉戰電視圈，因多次飾演壞人而在2016年獲綜藝節目頒發「另類好戲王 - 壞蛋王」，有「TVB御用壞人」稱號。現實中的他曾歷婚姻失敗，與前妻育有一女，適逢沙士爆發被減騷，月入不足一萬元，為幫補生計養育女兒，他曾兼職揸的士。邵卓堯去年初低調與圈外女友簽紙再婚，現時與太太定居內地中山。邵卓堯是顧家好男人，近日與太太一齊買餸，曝光中山悠閑家庭生活。

去年初，邵卓堯覓到人生「第二春」，與女友在香港簽字，但當時未有公開太太樣貌。（抖音@卓俊明）

邵卓堯移居中山，經常中港兩邊走。（小紅書）