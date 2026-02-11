「垃圾影后」丈夫逝世仔新抱移民英國　81歲獨自拖買餸車行街掃貨

現年81歲的馮素波（波姐）出身演藝世家，在粵語片年代是「七公主」中的大家姐，2024年憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」。家庭生活方面，馮素波有過兩段婚姻，早年離婚後曾獨力照顧兒子David ，遇上第二任丈夫蘇文雄後再婚，2017年蘇因心臟病爆血管突然離世，令馮素波一度大受打擊。馮素波兒子近年與太太移民英國，馮素波恩坦言不想做「失業遊民」，成為兒子包袱，故決定留在香港。日前有人上載見到波姐在街邊拖車仔的照片，似乎是獨自外出購物。

馮素波於2024年憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」，謙虛自稱「垃圾影后」。（葉志明 攝）

馮素波街頭拖買餸車

日前有網民在社交平台上載照片，指巴士站附近見到馮素波。波姐搽了紅唇膏，穿上格仔大褸，打扮得精精神神，又身光頸靚。波姐站在按摩店前等候，她拖住買餸車仔，身邊不見有其他人。波姐雖然被影到扁嘴，但她臉色不錯，相信兒子移民後在港生活亦安好。

兩度被批活到73歲 曾考慮花1800美金買美國墓地

馮素波曾兩度被批只活到73歲，在2021年發現大腸有腫瘤，做手術切除了膽、割了五分一腸。大病過後，馮素波對生死看得很淡，只希望：「生有生意思，死有死意義」，所以她堅持每日傳短訊給朋友群組講「早晨」，她感觸哽咽說：「我哋由一個40、50人嘅群組到現在只剩十個八個人，呢廿年裏面有幾多朋友離開咗，我係傷感，我現在有健康鼓勵佢哋，一定要收呢啲訊息。」

2018年，馮素波到美國登台時曾打算在當地以1800美金墓地死後葬，原希望兒子去旅行時能夠順道拜祭，竟然被一口拒絕，她說：「佢話『我唔會因為拜你而去美國』，吓冇諗住拜我呀？佢話『我唔係唔拜你，而係諗住將你放喺我身邊，唔使擔心，我去到海角天涯都帶埋你去。我會將你骨灰放在一個樽內，好似你嗰啲香水樽放喺度』。」主持人笑言波姐聽後一定很感動，波姐說：「我話幾好，永不食言呀，當時佢未諗移民。」

