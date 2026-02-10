失婚影后豪掃貨全方位照顧19歲留學大仔　塞爆車尾箱戰利品超上心

張柏芝育有三子謝振軒（Lucas）、謝振南（Quintus)、張禮承（Marcus)。離婚後的張柏芝生活以兒子為重，18歲大兒子謝振軒赴澳洲悉尼讀大學。張柏芝拎近十件行李緊隨飛去，全天候照顧兒子的生活，更到當地掃貨為兒子佈置新居。日前張柏芝又去掃貨回家煮飯，廿四小時貼身照顧大仔，極度上心。

張柏芝顏值出眾。（微博圖片）

張柏芝在新廣告中的樣子顯得不自然。(抖音)

張柏芝為19歲大仔豪掃家品

張柏芝在社交平台曬出車尾箱的戰利品，狂掃了許多食物和家居用品，有廁紙和水等等，幾乎塞滿車尾箱。張柏芝驕傲發文：「滿載而歸返家煮飯」。張柏芝又曬出戴太陽眼鏡和口罩的低調打扮，心情大靚。她為兒子豪掃廚房用品，直言貴少少都要買：「我唔想個仔隻手洗廚房，佢隻手係用嚟彈結他。」張柏芝又強調要為兒子買男仔尺寸的拖鞋，指Lucas男性朋友到訪都有得着。最後她期待指Lucas見到她一定會大講：「I love you」。

張柏芝育有三兒子。（張柏芝綠洲圖片）

張柏芝曾是向華強公司旗下藝人。（張柏芝微博圖片）

Lucas曾被拍到與神秘女伴同行

Lucas同爸爸謝霆鋒一樣靚仔有型，近日被拍到與神秘女伴同行搭地鐵，看來確實長大了！雖然Lucas今年已經19歲，但還是張柏芝的心肝寶貝仔。張柏芝飛到澳洲不但親自為兒子安裝花灑，更兩母子合力一手一腳砌傢俬，Lucas更要求擺媽媽真人月曆在新居，母子關係融洽。

張柏芝為Lucas豪掃家品。（IG圖片）

狂買。（IG圖片）

張柏芝指不想兒子用手洗廚房。（IG圖片）

掃好多。（IG圖片）

張柏芝打扮低調。（IG圖片）