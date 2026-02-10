前「獎老」阿七吳嘉儀爆被無預警解僱　曾十號風球仍堅守街市直播

現年34歲的「阿七」吳嘉儀，早年憑擔任《開心無敵獎門人》「獎老」成功入屋。去年初她宣布離開TVB，轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播。阿七放下身段，不惜扮鬼扮馬賣豬肉，甚至在十號風球下仍堅持在街市直播，敬業態度獲網民封為「街市天后」。豈料，今日（10日）她突然在IG拋出震撼彈，表示：「我今日在LIVE前，無預警被解雇了！」消息一出令外界譁然。

吳嘉儀（右一）最為人熟悉的代表作，是在《獎門人》系列做獎老。（資料圖片）

吳嘉儀年初宣布已離開TVB。（IG@ah7ng）

阿七擁有好身材。（IG@ah7ng）

阿七曾發文自爆遭網絡欺凌，不但「長期被精神脅迫」，有人更「不斷要脅要投訴到開除我」。（IG截圖）

直播前突收「大信封」 即時停職禁出鏡

阿七接受《香港01》訪問時，還原被解僱的戲劇性過程。她透露昨晚收到主管通知，原定今日直播前返公司「傾吓偈」：「我昨晚收到部門主管通知，今日原定喺直播工作前番公司『傾吓偈』。然後，回到公司後，在會議室有2位人事部職員，通知我「被中止合約」，我問實際原因，職員回答：唔需要答我，但係主管唔滿意我表現。我現時被停職（所有直播抽起）包括今晚原定的直播，已經出哂promo和我準備給觀眾的新年禮物都被攔截。我的終止日期為2026年3月9日（今日起計1個月） 哩段期間，我唔方便發表任何對公司嘅評價。」

疑因辦公室政治遭殃 阿七：不迎合文化受到某種對待

對於被指「主管不滿表現」，阿七感到無奈。她自問轉型後搏到盡，即使惡劣天氣亦緊守崗位，直言：「只能講有粉絲、有業績，但係『疑似』因為樹大招風、不迎合辦公室文化而受到某種對待。」這段期間阿七表示不便評論公司，但字裡行間難掩失望。她特別提到對街市前線同事的不捨：「多謝佢哋同我一齊拼搏咁耐。」

無悔轉戰街市 獲前大台同事招手

雖然突遭解僱，但阿七心態相當正面。她坦言當初由藝人轉做街市主播，不少人覺得「好折墮」，但她認為這段經歷令她成長不少：「哩個係好好嘅地方，檔主熱情直接、觀眾都係忠實有愛，佢哋真係會煲涼茶嚟探我班。」未能與街坊好友一一道別，是她最大的遺憾。

至於未來去向，阿七大派定心丸，透露已有前TVB同事聯絡她洽談拍攝工作，同時亦會繼續專注小朋友話劇教育工作

吳嘉儀於2023年與圈外男友「豬仔」Leo結婚。（IG圖片）

吳嘉儀曾在社交網公開與新婚老公的相處矛盾，見記者時更講到喊。（資料圖片）

