阿Mo練習增強肌肉力量助駕駛電動輪椅　握棍有力：係咪好威

男團MIRROR於2022年7月發生紅館演唱會墮屏意外，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）已經接受超過3年半的治療仍未康復。歷經3年半的不懈努力，阿Mo的身體隨著時間逐漸恢復，並取得顯著進展，阿Mo亦已經可以自己使用社交平台間中分享近況。

去年底，阿Mo的父親李盛林牧師透露，兒子在新一輪治療中有所突破，復健訓練令他對身體反應有更深入的了解。目前，阿Mo已大幅減少對輪椅頭枕架的依賴，僅在需要放鬆時稍作使用，以減輕頭部與頸部的負擔。此外，他持續訓練駕馭電動輪椅，如今甚至能熟練穿行於狹窄通道和出入電梯，重獲行動自由的感覺也讓他逐步擺脫長時間受限的壓抑。

阿Mo除夕貼新相。(阿Mo ig圖片)

阿Mo首次晒出近況

今日（10日），阿Mo於社交平台首次晒出近況，以短片形式展現他的最新成果。他分享道，自己得以握住固定在地面上的棍子，見他握棍有力，並嘗試控制其移動：「Being able to hold a grounded stick upright while moving it in control helps strengthening some of the muscles required for driving an electric wheelchair.（在控制移動時,能夠直立握住接地棍，有助於強化駕駛電動輪椅所需的部分肌肉）」

阿Mo更表示此練習自去年12月起便成為日常一部分，有助於增強操作電動輪椅所需的肌肉力量。他用英文寫下：「Feel like sharing a little step of my progress.（想分享我進步的一小步）」，最後更調皮表示「係咪好威」。阿Mo的堅持與進步令許多粉絲倍感欣慰，也成為持續關注他的支持者一大力量來源。

