鍾柔美新劇宣傳無影疑似被雪藏　甜美感謝「Daddy」影片又翻hit

現年19歲的鍾柔美（Yumi）近日因真相與言論不符的爭議頻頻成為熱話。她早前提到因「細個唔識諗」而撒謊自稱「A0」，並將過去的行為歸咎於「不在正常家庭長大」的背景，並試圖打感情牌求原諒，感性地提及單親母親的辛勞養育。但這番話卻引來網民質疑，有人認為她以背景博取同情。

五年前參加《聲夢傳奇》比賽時的影片被翻出

隨後，Yumi一段五年前參加《聲夢傳奇》比賽時的影片被翻出。影片中，她穿著黑短裙，甜美地感謝「Daddy」在比賽期間對她的悉心照顧：「我屋企嘅大廚，佢知道我喺比賽期間好多排練，好大壓力，所以只要每次比賽完返到屋企，佢就煮好多嘢食、好多甜品畀我，多謝Daddy。」該片段與她早前自述的家庭背景產生矛盾，引起網民熱議。有評論揶揄其說辭前後不一，指責她藉家庭背景卸責，甚至戲稱「可能佢媽咪個名叫Daddy」。另有網民翻查比賽家訪影片，發現她住在寬敞村屋，擁有大天台、樂器及多於7隻的小狗生活環境，被質疑是否真的成長於困苦環境。

鍾柔美五年前參加《聲夢傳奇》比賽時的影片被翻出。（陳順禎 攝）

儘管負評纏身，無綫仍計劃下周播出由Yumi參與的新劇《臥底嬌娃》。但令人關注的是，相較其他主要演員積極參與宣傳活動，Yumi卻未見現身，僅以名字出現在演員名單尾端，令外界揣測是否遭到低調處理甚至「雪藏」。這一串爭議讓她的形象更顯複雜，也引起外界對其未來發展的諸多懷疑。

無綫仍計劃下週播出由Yumi參與的新劇《臥底嬌娃》。（葉志明攝）