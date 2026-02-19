專訪｜曾錦燊自爆超市儈會偷睇利市　王汛文佛系過年只愛食蘿蔔糕

今年的農曆新年與充滿粉紅泡泡的情人節相近，剛過完情人節就到農曆新年，在這個充滿「甜味」與「年味」的二月，《香港01》特意相約兩位「神」人與大家一起渡過。這兩位「神」分別是TVB節目《東張西望》的主持新生代，「東張男神」曾錦燊及「東張女神」王汛文跟大家一起分享甜蜜的一刻。



場地提供：出租廚房 RENT A KITCHEN

TVB節目《東張西望》的主持新生代，「東張男神」曾錦燊。(陳葦慈 攝)

TVB節目《東張西望》的主持新生代，「東張女神」王汛文。(陳葦慈 攝)

曾錦燊與王汛文互爆許多鮮為人知的私密習慣

兩位年輕主持平時在鏡頭前以轉數快、敢言見稱，今次卸下主持光環，一邊主理感覺甜蜜的「心太軟」，一邊在輕鬆的氛圍下互爆許多鮮為人知的私密習慣。由新年的「市儈」習俗，到中學時代的青澀戀愛史，再到對未來的事業野心，曾錦燊與王汛文展現出他們最真實、最「貼地」的一面。

曾錦燊與王汛文一同「炮製」心太軟 。(陳葦慈 攝)

曾錦燊市儈得嚟又坦誠

說到農曆新年，除了拜年、食糕，最讓年輕人興奮的莫過於「逗利是」。雖然已經投身社會工作，甚至會在開工時收到監製派的「開工利是」。但曾錦燊對於這份傳統祝福，竟然有一套獨門且帶點孩子氣的處理哲學：「我嘅習俗就係收完利是之後，會將啲利是放喺個枕頭底，擺到初十五先拆得。每一個畀我利是嘅人都會偷睇咗幾錢先。」這聽起來似乎是為了聚財的傳統「壓歲」習俗，但曾錦燊隨即「自爆」背後的真正動機，他笑言，這不單是為了錢，更是一種「人際關係測試」，「因為睇完嗰封利是，就會即時反映到嗰位長輩對我嘅態度係點。如果係五十蚊，我就會覺得『OK啦』；一百蚊就會即刻變得恭恭敬敬；如果有五百蚊，我簡直會當佢神咁拜！」惹得身旁的王汛文聽完後哭笑不得，至於若收到一千元大封利是？曾錦燊雙眼發光：「一千蚊？叫我做咩都得呀！」不過他亦補充，雖然自己很愛吃金莎朱古力，但如果利是封內裝的是金幣朱古力，他就真的會「謝絕好意」。這番「市儈」得來又坦率的言論，盡顯其大男孩本色。

曾錦燊對於這份傳統祝福，竟然有一套獨門且帶點孩子氣的處理哲學。(陳葦慈 攝)

王汛文「佛系」過年

相比之下，王汛文的新年則顯得傳統而「佛系」。曾在加拿大生活的她，雖然對傳統習俗未必瞭如指掌，但就一定要：「食蘿蔔糕！我年年都食蘿蔔糕同年糕！」至於初一不洗頭的禁忌，她則抱著個人見解：「我都係根據我自己嘅時間去洗頭，唔會話特登避忌。」未知是否因為王汛文都在加拿大生活，對於新年的傳統習俗沒有太多的跟隨，盡顯新一代年青人（Gen Z）隨性的作風。

王汛文新年顯得傳統而「佛系」。(陳葦慈 攝)

曾錦燊對於新年習俗就絕不馬虎

反而同是Gen Z的曾錦燊對於新年習俗就絕不馬虎：「大掃除一定要嘅，年廿八洗邋遢，碌柚葉洗全身。」他對於「年廿八洗邋遢」這回事抱有「寧可信其有」的態度，盡量都會聽長輩的話。

曾錦燊對於新年習俗就絕不馬虎。(陳葦慈 攝)

情人節大拷問：儀式感 vs. 直球對決

今年農曆新年與情人節日子相近，對於這兩位正值花樣年華的藝人來說，對愛情的憧憬與回憶又是怎樣的？王汛文的答案出乎意料地冷靜，甚至帶點「反骨」。「其實我覺得情人節同平日冇乜分別。」她直言不諱，「如果要去到情人節先至Sweet嘅話，咁呢個關係唔得囉我覺得。」對於那些驚喜送花、當眾表白的戲碼，王汛文更是敬謝不敏。她回憶起中學時期的一次經歷，當時正值情人節前後的廚藝班，有位男同學弄了一些曲奇和朱古力，卻用了一種極度「傲嬌」的方式送給她。

王汛文覺得情人節同平日冇咩分別。(陳葦慈 攝)

王汛文指那個男生走過來跟她說：「就咁話『哎，請你食呀』。」王汛文模仿著當時的語氣，翻了個白眼，「我唔鍾意啲情人囉。我覺得好串囉，我講『哦，多謝』。」她更指出男生應該有的態度：「我覺得如果你要送畀我，你就咁話『啊我送畀你啊！』咁樣會好啲，好過話『哎我都唔食㗎啦，請你食啦。』呢一種囉。」

王汛文覺得男生送禮物態度有問題。(陳葦慈 攝)

相反，外表看似酷酷的曾錦燊，原來內心住著一個講究儀式感的王子。他認為情人節是一個表達心意的良機，更自爆中學時代的「威水史」：「試過打開個 Locker 有十幾個朱古力咁樣跌咗落嚟！但嗰時第一吓，嘩，有咁多朱古力喺個 Locker 裡面，我都好受寵若驚囉嗰一次。」雖然事後發現那是班上女同學集體製作並派發的「朱古力」，但那種如偶像劇男主角般的虛榮感，至今仍讓他回味無窮。

外表看似酷酷的曾錦燊，原來內心住著一個講究儀式感的王子。(陳葦慈 攝)

曾錦燊透露自己追求女生的方式

被問到追求女生的方式，曾錦燊透露自己屬於「滲透型」選手。「唔需要一嚟就好 Aggressive（進取），順其自然啲。我自己追女仔嘅話，首先會用一種滲透嘅方式去接近佢，跟住等佢慢慢熟咗之後，就開始有把握啦，好肯定成功啦，咁我就會一擊即中，即係表白。」這種「穩陣派」作風，與他在節目中大膽的言論形成強烈反差。

曾錦燊透露自己屬於「滲透型」選手。(陳葦慈 攝)

曾錦燊和王汛文家人對於他們的感情狀況

近年曾錦燊和王汛文在《東張西望》的曝光率日增，曾錦燊去年更獲提名「最佳男新人」，雖然最終落選，但也印證了其人氣。正值事業搏殺期，兩人不約而同地表示，家人對於他們的感情狀況採取「放任」政策。

曾錦燊去年更獲提名「最佳男新人」，雖然最終落選，但也印證了其人氣。(陳葦慈 攝)

對於家人有否見過另一半時，王汛文指家人曾見過以前在加拿大時的男友，但對於前男友的評價時她則指：「我哋唔係咁講呢啲嘢嘅，屋企有一個不成文規定。」被問到家人會否「催婚」時，王汛文指家人「唔會」，指家人反而希望她專注事業：「佢哋想我事業為重，佢哋一定唔會催婚嘅。因為我都係一個比較需要一心一意嘅人，即係我如果Focus喺事業，我就要Focus喺事業，我唔可以Focus喺其他嘢，就會影響到我事業。」王汛文寧願趁後生，在事業上先衝刺一下，再考慮愛情。

王汛文指家人曾見過以前在加拿大時的男友。(陳葦慈 攝)

曾錦燊新一年的目標非常清晰

展望新一年，曾錦燊的目標非常清晰且實：「我嘅目標其實好簡單，即係希望係比上年進步。上年都拍咗唔少劇同埋，即係主要兩個大嘅節目，《東張》同埋《滴水不漏拯救隊》，咁我希望下年就可以多過上年嘅工作量。即係希望可以多啲人認識啦，同埋爭取吓飛躍進步。」他更笑言雖然「男新人」落選，但會視之為動力，繼續努力。

曾錦燊新一年的目標非常清晰。(陳葦慈 攝)

王汛文希望能再次獲得「最佳女主持」提名

至於王汛文，除了希望能再次獲得「最佳女主持」提名，更希望能展現出多才多藝的一面。「即係想公司可能有好多唔同嘅嘢我都想嘗試去傳達囉，即係大 Show 又好，綜藝節目又好，劇又好，其實我真係乜都想去試吓。」她透露雖然自己沒有演戲經驗，但會考慮進修上堂，裝備自己。

王汛文希望能再次獲得「最佳女主持」提名。(陳葦慈 攝)

曾錦燊原來是「煮家男」

在鏡頭前伶牙俐齒的兩人，私底下的生活又是如何？原來曾錦燊是一位隱藏的「煮家男」。「我自己好鍾意食嘢，所以我都好鍾意煮飯。」曾錦燊說起烹飪頭頭是道，更表示自己偏愛中式家常菜，「即係菜心炒牛肉啊，番茄炒蛋啊，蒸魚啊，可樂雞翼啊，即係呢種嘅，即係可以送飯嘅餸比較多。」他笑言雖然當日第一次挑戰製作甜品類的「心太軟」弄得手忙腳亂，但他對中式煎炸蒸焗的菜式可是信心十足。

曾錦燊原來是「煮家男」。(陳葦慈 攝)

王汛文加拿大被逼自己煮一日三餐

曾在加拿大留學、理應「浸過鹹水」的王汛文，卻是一位「慵懶女」。她坦言以前在加拿大因為出街吃飯太貴，被逼要一日三餐自己煮，練就了一手煎牛扒、整Cheesecake的好廚藝。但自從回到「美食天堂」香港，因為外賣太方便，加上工作忙碌，她已經很久沒有下廚：「所以今日整心太軟都係我呢年幾嚟講，咁耐嘅第一次整番嘢食！」王汛文更笑指曾錦燊「好榮幸」，因為能吃到她煮的東西，「求生慾」強的曾錦燊表示：「好好食！」

王汛文加拿大被逼自己煮一日三餐。(陳葦慈 攝)

在這個充滿可能性的馬年，曾錦燊與王汛文這對充滿活力的組合。無論是演藝事業上的突破，還是個人生活的成長，相信他們都會像手中的揮春一樣，在新的一年裡紅紅火火，繼續為觀眾帶來更多驚喜與歡樂。

