鄭秀文罕談與許志安夫妻感情生活　首揭兩人相處模式分享浪漫時刻

《 毒舌大狀》億萬票房導演吳煒倫執導，以夜總會為背景的電影《夜王》由黃子華擔演男主角，鄭秀文擔演女主角，將在賀歲檔強陣出擊。兩人在戲中飾演一對過氣夫妻，由私怨情仇到合力打拼，將香港昔日的夜場風光重現。近日，鄭秀文就頻頻現身為該電影進行宣傳工作，相當忙碌。日前她就接受了鄭裕玲的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問，期間罕談她的感情生活。

馬年賀歲片《夜王》首張海報。（《夜王》海報）

（《夜王》製作特輯截圖）

鄭裕玲好奇兩人怎樣開始

在訪問中，鄭裕玲表示要跟鄭秀文談下她的感情生活，問道：「好想知道你同許志安係點樣開始嘅？」鄭秀文說：「由喺華星既時候開始拍拖，嗰時懶係要地下情，其實who cares諗返轉頭。(嗰時係要地下情架。) 嗰陣時好似係，但係依家唔同。咪就係嗰時開始，好細個。(好耐喇。) 即係前前後後都30年。我哋拍咗拖10年左右，後尾分開咗都差唔多10年，依家結咗婚一齊又差唔多10年囉。(當中有無啲好浪漫既故事可以分享？你個人浪唔浪漫？) 我個人好粗魯，成個男人咁架喎。(咁你另一半浪唔浪漫？) 佢有時候女性化過我，我成個男人，我哋交換咁。」

鄭裕玲多謝鄭秀文接受訪問。(youtube影片截圖)

鄭秀文分享與許志安日常浪漫時刻

鄭秀文續說：「我覺得平時生活嗰啲小點滴係咪就係嗰種小浪漫，講小習慣啦，不如唔好講浪漫，好骨痺。講下小習慣啦，我同佢夜晚食飯，我哋都盡量一齊食飯，無論出去定係喺屋企，我哋都會着重一齊食飯。因為一齊食飯每日我都一定會問佢『你今日有咩小點滴或者小趣點，今日遇到咩人，你有啲咩可以分享？』咁呢個小趣點就係我哋晚飯時刻一定要分享囉，今日遇到啲咩人，有啲咩事呀，有啲咩困難，有啲咩開心，有啲咩唔開心，咁我覺得呢樣嘢對我嚟講好緊要，分享個感受，分享你每一日既經歷。咁有時又會問下『你o唔ok呀？或者近排你個心開唔開心呀？因為我覺得人個精神世界開唔開心，個心靈健康好緊要，咁我覺得作為伴侶，呢一方面既關顧好緊要。生活上既嘢我唔識架，煮飯我識但係我唔鍾意成日入廚，所以生活上既安排我就好差既，但係我喺精神上同情感既支援，我覺得作為伴侶，我唔謙虛喇，我覺得我係好稱職既。但係生活上嗰啲噓寒問暖，我就唔係好擅長。」

鄭秀文談及許志安一臉幸福。(youtube影片截圖)

鄭秀文罕談與許志安感情生活。(youtube影片截圖)

鄭秀文大讚老公會照顧她

鄭裕玲再問道：「咁生活上係你照顧佢多啲，定係佢照顧你多啲？」鄭秀文即反問：「你估下？」鄭裕玲回答說：「我覺得你照顧佢多啲，因為你個心思比較細啲，會諗好多嘢。」鄭秀文便說：「但係生活上我覺得佢照顧我多啲喎，佢打點啲嘢好啲，因為我對於生活上一啲好細微既嘢我會好無耐性，我會好不耐煩，要我處理同安排一啲生活上既嘢我唔係咁鍾意，我識做但係唔係咁enjoy。咁雖然我覺得安仔都未必一定好enjoy，但係佢知道既然我唔係咁鍾意做，咁佢會去take care多啲，同埋佢會做得妥貼啲既啲嘢。但係精神世界或者心靈既關顧就係我好關心既，關心我就會做得好足既，我好自覺呀。」

兩人傾得好開心。(youtube影片截圖)

當年分開期間有想過復合

鄭裕玲提及當年她與一班女性好友得知鄭秀文與許志安復合感到好開心一事，對此鄭秀文說：「其實真係唔知，我覺得係個timing嚟既，其實又完全唔刻意，咁但係分開咗嗰10年，其實當中都有諗過會唔會再一齊返嘅，咁但係始終大家都無行動，你話個腦嘅精神世界有無諗下，咁都有諗下嘅。不過就無咁嘅機遇囉，咁人生最終嘅安排就有個機會撞得返，跟住又覺得，就係咁囉。(眨下眼過咗咁多年，見到你依家好開心，好戥你開心。) 係呀，咁又11年。」而鄭秀文談及許志安的過程中一直流露出幸福的甜笑。