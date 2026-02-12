前港姐季軍沙灘大解放前V後U曬美胸震撼眼球　郭柏妍兩字激動留言

現年31歲的邵初（Kristy）是2021年港姐季軍暨「友誼小姐」，之前因傳得到前無綫總經理曾志偉寵愛，而被封「曾女郎」。近年，邵初憑處境喜劇《愛．回家之開心速遞》，成功入屋；早前更有份參與台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》，發展相當不俗。農曆新年將至，邵初近日趁著外遊期間，於社交平台大放「新春福利」，分享了一輯火辣程度爆燈的沙灘靚相，大曬S型誘人身段。

邵初近日趁着外遊，於社交平台大放「新春福利」，分享了一輯火辣程度爆燈的沙灘靚相。（IG@kristyshaw.c）

人在外地，特別寫意。（IG@kristyshaw.c）

「真空」視覺衝擊網民眼球

近日，邵初於社交平台分享了多張在沙灘拍攝的性感靚相，她寫道：「made up of hope and imagination」，心情顯得相當放鬆。相中的她，穿上一條前Deep V、後深U的吊帶貼身裙，搭配精緻的貝殼頸鏈。加上裙子的質料，在燈光照射下，視覺效果猶如「透視」般若隱若現，完美勾勒出其S型曲線及白滑肌膚，非常吸睛。

完美勾勒出邵初的S型曲線及白滑肌膚。（IG@kristyshaw.c）

好有Feel！（IG@kristyshaw.c）

人在外地的邵初表現大方自信，時而對鏡頭搔首弄姿，時而展露可愛一面。其中一張相片，她坐在餐桌上，一邊單眼嘟嘴賣萌，一邊呈現出她的完美胸型。看得網民熱血沸騰，紛紛留言大讚：「阿初呢篇係靚人靚景嘅definition 」、「好襯環境呀」、「真係靚」、「always sexy and pretty」；連同是港姐出身的郭柏妍（Rosita）都忍不住留言大呼：「Waaa chor！」

好靚女！（IG@kristyshaw.c）

散發女人味！（IG@kristyshaw.c）

曾被狠批「老餅」 走過暴食症低谷

本身為中越混血兒的邵初，雖然五官標誌，但就因為樣貌偏成熟，出道初期慘批做「老餅港姐」。邵初坦言最初都曾介意被彈「好樣衰、好老、好肥」，但她沒因此被擊敗，反而更加努力keep fit，積極管理身材，以行動反擊。

好大方。（IG@kristyshaw.c）

電死人啦！（IG@kristyshaw.c）

而令人心疼的是，邵初之前受訪時，自揭曾經患有暴食症長達8年，她指16歲時一個人到外地留學，同時經歷父母離婚以及同齡人之間的比較，令她患上暴食症，當時需要看心理醫生及服相關藥物抗病。其後，邵初的家人生意失敗，家道中落，令她大學畢業後便馬上出來工作，待家中情況穩定後她才有機會參選港姐。

呢張性感得來帶點「神秘」，不得了！（IG@kristyshaw.c）

郭柏妍激動留言。（IG@kristyshaw.c）