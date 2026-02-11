佘詩曼與媽媽曼谷商場food court嘆平民美食　素顏竟有網民認唔出

佘詩曼（阿佘）今年憑無綫劇《新聞女王2》再奪TVB「最佳女主角」，打破自己紀錄四奪視后，非常厲害。近年，阿佘事業和人氣再創高峰，不僅在香港受歡迎，更在內地以至華人地區也圈粉無數，除了因為好戲之外，當然也因為她好錫身邊人和粉絲。阿佘人氣高企深受大家喜歡，工作機會不斷，經常要中港兩邊飛，真是忙個不停。不過她一有時間都會抽空陪伴家人，日前她就被拍到與她媽媽到泰國旅遊。

佘詩曼人氣爆登。（吳子生攝）

佘詩曼（微博@微博之夜）

佘詩曼未有否認身家超過2億。（陳順禎攝）

與媽媽幫襯平民food court

佘詩曼向來與她媽媽Lily (佘媽媽) 感情極好，佘詩曼是圈中的孝順女，由於她早年喪父，現年73歲的佘媽媽當年獨力湊大三個仔女，所以阿佘一直都好錫媽咪。阿佘去年11月為她媽媽慶生時，就於社交網發文表白對媽媽的愛，寫道：「我最愛的媽咪，生日快樂！昨天晚上切蛋糕的時候，看到你笑到咪咪眼那樣，心甜了！世上最奢侈的浪漫，不是收到多少花，多少禮物，而是有人願意將畢生的春天花在你身上，愛你、保護你，媽咪，感恩有你。」昨日有網民於社交網分享了在曼谷偶遇佘詩曼與她媽媽在商場food court的片段。片中佘詩曼正走到座位前坐下，手中拿着一罐啤酒遞給身邊的女友人，她媽媽就坐在她對面吃飯。阿佘打扮casual樸實，素顏的她依然十分靚女，獲一眾網民大讚狀態絕佳，顯年輕。不過也有網民認不出是她，說不是她本人，可能是素顏和化了妝的分別。

有網民認不出佘詩曼。(小紅書截圖)

佘詩曼素顏都好靚。(小紅書截圖)

佘詩曼素顏都好靚。(小紅書截圖)

佘詩曼打扮casual。(小紅書截圖)

佘詩曼打扮casual。(小紅書截圖)

佘詩曼現身曼谷商場的food court。(小紅書截圖)