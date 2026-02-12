姚瑩瑩慶祝54歲生日凍齡狀態絕佳　母兼父職捱壞曾帶傷趕拍三組劇

姚瑩瑩於1991年獲得新加坡小姐冠軍，其後代表新加坡參選環球小姐，期間認識同屆的袁詠儀，經對方引薦下來港發展；初出道時姚瑩瑩被無綫力捧為「無綫五美」之一，演過不少絕色美人角色，當中在《尋秦記》中飾演的朱姬簡直是嫵媚俏麗，風情萬種，可算是她從影以來的代表作之一，也成為了不少人心目中的女神。近年，姚瑩瑩憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，深受觀眾喜愛。

姚瑩瑩在《尋秦記》飾演朱姬，劇中非常搶鏡。

姚瑩瑩近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「Helen姐」一角成功轉型，現實是位不婚媽媽獨力養家！（IG@eileenyeow）

KC和姚瑩瑩在《開心速遞》再演一對，令姚瑩瑩的兒子真的以為媽媽有新男友。

與仔仔慶祝54歲生日樣貌極凍齡

而現實中，姚瑩瑩則是一位絕世好媽媽，她於2011年為拍拖8年的圈外男友誕下兒子梁淦賢（Evan），多年來一直母兼父職，努力拍劇供書教學，曾一年拍10套劇，又試過帶傷趕拍三組劇，只能戴頸枕保護頸椎，但她從無怨言，而且每逢仔仔的重要日子，她都永不缺席。她與仔仔可說是相依為命，母子倆感情極好。

日前她就於社交網分享了與仔仔一起慶祝她54歲生日的靚相，留言寫道：「生日2026。🥰🥰 2026 年又大一歲啦😝😝謝謝各位祝福🥰🙏我也祝大家身體健康，日日開心、事事順利🥰Thank you Evan for the flowers 💐mummy 🥰❤️U ❤️#生日 #快樂幸福」。她貼出了慶生期間品嚐的美食，以及她與仔仔的合照和自己的單身照。相中的姚瑩瑩化上淡妝依然漂亮如昔，一點也不似她的真實年紀，凍齡狀態相當之好。

姚瑩瑩同仔仔慶祝54歲生日。(姚瑩瑩ig)

姚瑩瑩好凍齡。(姚瑩瑩ig)

姚瑩瑩生日餐。(姚瑩瑩ig)