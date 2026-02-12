Marc Anthony首談碧咸家變　暗示Brooklyn聲明「並非全然事實」

「萬人迷」碧咸（David Beckham）一家陷入家變危機，大仔Brooklyn上月無預警發6頁聲明宣布與父母關係決裂，指控父母長期破壞他的婚姻，並控訴母親Victoria在其婚禮上行為不當，Brooklyn表明立場不會與父母和解，還洗紋身決心與碧咸家族切割。碧咸夫婦的歌手好友日前（9日），接訪時終於首度打破沉默，並暗示目前公眾所知的資訊「並非全然的事實」。

Marc Anthony暗示Brooklyn所說的「並非全然的事實」

拉丁歌王兼Jennifer Lopez前夫Marc Anthony日前接受訪問時被問到有關碧咸家變一事時，首度打破沉默，更形容家族裂痕極其遺憾。他指自己與碧咸一家相識數十年，自己看著4個孩子長大，亦是Cruz的契爺，他強調碧咸一家是一個非常美妙的家庭。提到Brooklyn在聲明中指控母親Victoria於婚禮上騎劫「第一支舞」令Nicola爆喊，Marc雖然拒絕評論具體內幕，但暗示目前公眾所知的資訊「並非全然的事實」，更全力支持碧咸夫婦。

Victoria陷入家變危機事業反而出色

雖然面對家變的負面新聞，但Victoria美妝事業卻非常出色，她於去年9月推出的粉底賣斷市，更有知情者透露這幾個月是Victoria人生中最差勁的日子，但事業表現卻異常出色：「她的產品在聖誕節前後原本已賣得好好，自從Brooklyn發表決裂宣言後，產品銷量更急升。」

傳Spice Girls為成軍30周年舉行巡唱

另外，為慶祝組合Spice Girls成軍30周年，成員正計劃今年舉辦全球復出巡迴演唱會。有傳過往非常抗拒復出的Victoria態度軟化，並考慮重返舞台。消息指，除了紀念組合里程碑，同時希望藉着回歸樂壇的消息來轉移公眾對家庭內訌的關注，重建個人形象。近日Victoria在IG分享了慶祝隊友Emma Bunton生日時，與幾位隊友合唱經典名曲《Viva Forever》。如巡唱成真，將會是Spice Girls自2012年倫敦奧運後的首度合體演出。