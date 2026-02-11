《愛回家》花旦電影界發圍首提名金像獎　拍戲驚爆工傷表情極痛苦

現年50歲滕麗名於1995年參加《新秀歌唱大賽》未能晉升五強，其後以旁聽生身份入讀1995年第八期無綫電視藝員進修班，踏上演員之路，曾在1996年電影《天涯海角》中與金城武、陳慧琳有對手戲。滕麗名近年在處境電視劇《愛·回家之開心速遞》飾演熊家大女熊尚善深入民心，想不到2019年後再有機會拍電影版《尋秦記》，電影上映後憑再演「善柔」一角，首度入圍今屆香港電影金像獎最佳女配角，硬撼鮑起靜《風林火山》﹑衛詩雅《再見UFO》﹑惠英紅《水餃皇后》及鄧濤《女孩不平凡》。滕麗名早前曾公開2019年拍攝電影版《尋秦記》時的受傷片段，需要坐在輪椅上出入。日前滕麗名再上載受傷一刻現場片段，令人心疼！

滕麗名與魏駿傑分手後，曾與剛失婚的郭政鴻傳出緋聞，雖然二人一直沒有承認，但已是公開的秘密。（劇集截圖）

滕麗名拍《尋秦記》首度入圍金像獎最佳女配角。（《尋秦記》電影劇照）

郭羨妮、滕麗名。（陳順禎 攝）

滕麗名拍《尋秦記》膝蓋受傷腫起做針炙

滕麗名近日在社交平台上載受傷一刻片段。穿上戲服的滕麗名坐在地上，她舉高右腳，膝蓋腫起，隻腳被拉時露出極度痛苦的表情，多位工作人員從旁照顧。

完成工作後滕麗名進行針灸，醫生施針期間她痛到忍不住「唞大氣」，更一度要咬緊牙關，並大呻隻腳原本有舊患，傷上加傷，根本無力。滕麗名之後要坐輪椅出行，更多謝陳浚霆（Andrew）幫手。她又堅持用助行架都要外出赴約與朋友食飯，她笑言：「做人義氣係好重要嘅！」

滕麗名拍戲整親隻腳。（抖音）

表情痛苦。（抖音）

腫了。（抖音）

滕麗名要做針炙。（抖音）

咬緊牙關又唞大氣。（抖音）

針炙。（抖音）

坐輪椅。（抖音）

用助行架都要同朋友食飯。（抖音）

滕麗名與「愛兒」周嘉洛。(ig@sheepyjoycetang)