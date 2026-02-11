陳奕迅網球會所被偶遇撐牆邊做熱身　一動作竟惹網民誤會身體不適

現年51歲的陳奕迅向來熱愛打網球，他的球技亦是相當不錯，2024年10月上海勞力士大師賽的「費達拿超級摯友之夜」，就由著名瑞士網球手費達拿聯同陳奕迅，對戰中國職業網球手張之臻與跨界的中國乒乓球手樊振東搭檔，上演了一場世紀夢幻聯動的雙打比賽。陳奕迅能與國際著名網球手一起搭擋上演表演賽，足證他的球技是有一定的水平。月前就有網民打網球時偶遇陳奕迅，並大讚他的球技出色。

四人夢幻聯動。(小紅書)

陳奕迅熱愛打網球。

撐牆邊認真做熱身

日前又有網民於網球會所偶遇陳奕迅，並把拍到他的照片放到社交網上分享，以「偶遇陳奕迅！」為標題，發文寫道：「在香港的網球會所吃早餐，一抬頭看到旁邊有人在拉伸，對視了好久都沒反應過來！跟我爸說這人長得超像陳奕迅，結果我爸說這真的是他😭 實在不好意思上前找他拍照，只能偷偷拍了一張，畢竟會所裡是他的私人時間，怕打擾到～ 真的超激動！上一次偶遇Eason還是小時候在香港的路邊攤，緣分太奇妙啦。」相中可見身穿灰色長袖衫現米白色短褲的陳奕迅正單手撐牆在做拉伸熱身，相當認真，看來是準備上場打網球。豈料有網民留言表示：「我以為他吃吐了在扶墻」，驟眼看去確實幾似，難怪這個留言有近900個讚。

陳奕迅在做拉伸熱身。(小紅書)