53歲北上歌手聲帶出事太太陪伴做手術　曾聲帶爆血管奇蹟康復復出

53歲「不老男神」孫耀威在90年代入行做歌手，由台灣紅返香港，當年最經典的必定是一曲《愛的故事上集》，令他獲得不少樂壇獎項，之後孫耀威轉戰北上發展。感情方面，孫耀威與44歲前TVB小花陳美詩於2017年在美國洛杉磯註冊結婚，結束8年愛情長跑，至今仍恩愛如昔。近日孫耀威健康出事，他在Instagram透露聲帶受損入院做手術，情況令人擔心。

孫耀威多年來都Keep到靚仔樣。（孫耀威微博圖片）

孫耀威與陳美詩2017年步入教堂，不時公開放閃。（IG＠ericsuen）

孫耀威在陳美詩陪同下做聲帶手術

孫耀威在Instagram分享一段準備做手術的影片。孫耀威戴上口罩躺在病床上，精神尚算不錯。做完手術後孫耀威14天不能說話，被問到手術前有甚麼說話想講，孫耀威搞笑地向大家拜個早年道：「恭喜發財！」惹來陳美詩大笑。孫耀威在陳美詩陪同下被推入手術室，孫耀威向陳美詩講拜拜，又握一握她的手，在老婆陪伴下十分安心。孫耀威發文：「等我手術後歸来！」

孫耀威妹妹孫美賢。（IG：@mirandasuen_dadasun）

陳浩民近日在社交平台宣佈要與孫耀威組男團正式出道，男團名字叫「帥氣逼人」。（小紅書）

孫耀威曾聲帶爆血管奇蹟康復

孫耀威聲帶勞損的毛病早在2009年已經出現，當時他曾因聲帶嚴重出血和被發現鼻腔粉瘤而停工，甚至一度有傳言他將因此退出演藝圈。據當體報道指，孫耀威在表演後經常出現喉嚨劇痛和紅腫，起初以為是普通發炎，但戒酒休養後仍未好轉，最終被醫生診斷為聲帶出血。經過休養後，他受訪指自己一直熱愛唱歌，但因為聲帶出血的問題讓他非常焦慮，當時病情嚴重幾乎一年聲帶爆血管一次，一度哭着祈禱，最終奇蹟康復再復出。他亦善用休養期創作，將患病經歷寫成歌，並在2010年推出了全創作粵語專輯《Man in the Mirror》。

