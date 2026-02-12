TVB失寵花旦出席婚禮流露恨嫁之心？　情路坎坷傳秘戀百億富二代

無綫（TVB）深夜重播經典劇集《名媛望族》，除了江美儀與劉松仁的連場好戲再度掀起熱話外，當年飾演「季小由」的朱晨麗（朱朱）亦成為網民討論焦點。朱晨麗當年以港姐冠軍名號入行，因樣貌似陳法拉而有「翻版陳法拉」稱號。湊巧的是，她未卸任便臨危受命，頂替受傷的陳法拉演出《名媛望族》擔任第三女主角，也是其處女劇。隨着劇集重播，朱晨麗再次被批戲屎、廣東話都未講正；不過，亦有粉絲力撐，指她當時初出道即要面對一眾老戲骨，表現已算不俗。

《名媛望族》是朱晨麗的處女劇。（《名媛望族》劇照）

朱晨麗當年演技飽受批評。（《名媛望族》劇照）

近兩年「無劇拍」疑失寵

雖如今朱晨麗已晉升花旦行列，但近年演藝事業似乎進入停滯期。自2024年初完成劇集《反黑英雄》後，她已兩年沒有接拍新劇，產量大減，被指失寵遭冷待。儘管如此，但朱晨麗的生活依然富裕愜意，經常在社交平台分享旅行點滴，狀態大勇。近日，她出席朋友婚禮，言談間更透露恨嫁之心？

朱晨麗自2024年初完成劇集《反黑英雄》後，已兩年沒有接拍新劇（《反黑英雄》劇照）

朱晨麗產量大減，被指失寵遭冷待。（IG圖片）

出席婚禮發文露「恨嫁」心聲？

近日，朱晨麗分享了一段出席朋友戶外婚禮的影片。當日她披着長髮，西裝褸內搭極具視覺誘惑的內衣式上裝，性感又吸睛。朱晨麗全程紀錄婚禮的動人細節，並有感而發寫道：「誰懂啊，參加婚禮真的會被幸福感染。把婚禮的喜氣，打包進新年的好運禮，新的一年，願大家能遇見屬於自己的幸福」。 朱晨麗似乎被現場甜蜜氣氛所感染，喚起她顆恨嫁之心。網民紛紛留言大讚：「你真係好正」、「正到」、「朱朱會一直幸福架」、「期待你的婚禮」，甚至有網民替朱晨麗著急：「幾時到妳啊」。

朱晨麗近日性感打扮出席朋友婚禮。（小紅書截圖）

打扮暗藏性感。（小紅書截圖）

朱晨麗狀態大勇。（小紅書截圖）

朱晨麗直言被婚禮甜蜜氣氛所感染。（小紅書截圖）

傳秘戀百億富二代 躋身上流隨時閃婚？

現年38歲的朱晨麗，感情生活一直備受關注。入行10多年，她曾先後與百億電子大王劉紀明、李逸朗及名門之後葉瀚華傳出緋聞，亦曾與何廣沛傳出6年地下情，可惜於2023年告終。近年，外界盛傳她與百億富二代史昊洺（Kenneth）感情穩定，更一度傳出懷孕。雖然朱晨麗否認傳聞，但曾遭好友陳煒踢爆「好事近」。她亦在接受《香港01》專訪時，承認與史昊洺關係「比正常朋友再親近一啲」，甚至開口指自己不排除閃婚。 加上她近年頻頻出入馬場及出席名媛晚宴，貴氣十足，似乎已準備疊埋心水做闊太。

朱晨麗傳出秘撻百億富二代史昊洺，男方父親是香港中華廠商聯合會會長史立德

朱晨麗出席三八婦女節晚宴，與香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉及全國政協常委、信德集團行政主席何超瓊合照。（IG@rebecca_zhu）

靚樣進化成熱話 被諷「百變女星」

除了演藝事業，近年朱晨麗的樣貌亦經常成為焦點。身為「四料港姐冠軍」的她，近年多次被指「變樣」，有網民戲稱她為「百變女星」，指其樣貌變化比她所演角色的變化還要多。對此，不少支持者為她平反，認為只是濾鏡太重手，強調她本人依然美貌如昔。

身為港姐四料冠軍的朱晨麗，有樣有身材！（IG@rebecca_zhu）

性感！（IG@rebecca_zhu）