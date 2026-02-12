金牌監製馮翰銘評女歌手唱功 王菀之容祖兒S級炎明熹A+一位天后B+

近日有網民在Threads發表「香港女歌手唱功」排名，雖然已講明是主觀分享，但仍引起熱議，其中具爭議的是將AGA放最高級的Tier S，與容祖兒、衛蘭、Gin Lee並列；另外新生代歌手中，華納三位Kiri T. 、moon tang、康堤 Tier B，勝於Tier C的JACE（陳凱詠）、雲浩影及炎明熹等，更甚於Tier E的張蔓莎、張蔓姿姊妹以及Nancy Kwai（歸綽嶢）。有網民質疑樓主是音痴，又留言：「要驗耳仔」、「唔識咪亂排」。

金牌監製Alex Fung名單神級Tier S揭曉 一句點評Nancy Kwai

而這個帖文竟釣出金牌音樂監製馮翰銘（Alex Fung），他亦發表了自己的排名，他先說：「我想講， 主觀香港女歌手唱功嚟講，我監過我作過我編過，先唔好計，而家仲係唔係active。」然後就列出自己心目中的名單：



Tier S：林憶蓮,王菲, 王菀之,Gin Lee, Janice（衛蘭） & Joey（容祖兒）

Tier A+：欣宜,炎明熹

Tier A (Vibe) ：Moontang, Kiri, Jace, Cloud（雲浩影）, Marf.（邱彥筒）



但他亦不忘補了一句回應原發文者說：「如果 Jace Tier C，咁Nancy Kwai應該係…」似乎在這位閱人無數的監製心目中，Nancy Kwai的仍有很大很大進步空間，甚至是「未入流」。不過之後有人留言問：「點解要公開難堪一個女藝人？前輩咁做好咩🥺」他則否認要使對方難堪：「其實係大家對佢標籤咗，從頭到尾有冇說她什麼？ actually, I like her cuteness」。

御用監製贏盡叱咤大獎 網民讚排名公道

Alex Fung自2000年代初入行，是王菀之、容祖兒的御用監製，亦替多位天王天后級歌手作曲、編曲及監製，他分別在2012年、2013年、2015年、2016年及2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中獲得「叱咤樂壇編曲人大獎」，亦在2013年及2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中獲得「叱咤樂壇監製大獎」。因此他說的話，亦被網民讚為公道、權威、有說服力。

回應王菲林憶蓮之爭：認清能力才是精粹

有網民留言指他這個post會否太大膽、太敢言，留言：「你咁講嘢會唔會俾人追殺😂😂😂」他回答：「期待😅」有人說：「Jace唱歌真係唔太好聽，只係現今女歌手冇乜選擇🥴」他也坦言：「所以歸類 vibe」，另將黃淑蔓、葉巧琳都新增在「Tier A（Vibe）」有人留言請教，指覺得林憶蓮唱功在王菲之上，表示：「王菲果（嗰）種vibe係好別樹一格，佢唱空靈既（嘅）歌係頂級。不過唱live黎（嚟）講，王菲好似真係比較飄忽。同埋去到需要多d胸聲既位置，總係把聲好似唔夠出。所以好似局限左（咗）係（喺）一個領域。例如同林憶蓮合唱superwoman，對比真係好大。但相反林憶蓮好似無論唱空靈或者有力量既（嘅）歌都駕馭得非常好。例如佢唱果（嗰）首「無賴」，前段既（嘅）氣聲去到高潮既（嘅）belting，都做得好好。」Alex Fung則說：「我覺得唱功分很多種，belting、falsetto etc全是招數技巧 - 認清自己vocal嘅能力同限制，將其可取的發揮到淋漓盡致才是精粹。」

網民點名求評楊千嬅唱功 Alex Fung大膽評分：C→B+

其實有很多女歌手的名字都未被涵蓋，有網民或歌迷就留下部份女歌手的名字請Alex Fung點評，如：何韻詩、楊千嬅、泳兒、關心妍。講到他曾為楊千嬅創作《只談風月不談戀愛》，有歌迷問他覺得其唱功如何，他表示：「C-》 B-〉 B+」難怪網民說他敢言！不過二人上次合作已是2011年他幫王菀之 Feat. 黃偉文、余文樂、梁祖堯、楊千嬅、湯駿業、黃秋生、鄭秀文監製的《末日》，加上千嬅有再學唱歌，近年亦經歷無數世界巡迴演唱會的洗禮，舞台經驗與唱功早已昇華，若以今時今日的狀態再評分，相信在Alex Fung心目中的評價或繼續上升。

