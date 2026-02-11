陳凱詠開紅館騷綵排勁精彩　4字回應傳陳慧琳做嘉賓

Jace(陳凱詠）即將在下星期18日（年初二）及19日（年初三）在紅館開首個《JACE WORLD)演唱會，而今（11日）就在西沙Go Park某場館進行綵排，非常精彩。

Jace在西沙Go Park某場館進行綵排 。（蘇國豪 攝）

開首個紅館騷不感緊張

而在接受媒體的訪問時，問到首個紅館騷已進入倒數階段，心情會不會很緊張時，她就表示不緊張：「我有少少詫異自己完全未感覺到緊張，然後已經感覺到好感恩同感動，已經開始唔捨得，因為真係得返幾日。然後望住所有眼前嘅人好努力，發現原來呢件事好難得，然後可能好快就會過，所以冇乜緊張。」續問到開騷將至有沒有失眠時，她揚言：「冇喎，瞓得幾好。我用咗好長時間喺騷前點樣調節自己嘅狀態，希望自己可以盡量喺好平靜嘅心情，然後又可以好專注，我覺得呢幾個月好努力去諗呢樣嘢，原來係有幫到手嘅。」強調現時心情不緊張，有足夠專注力去做每一件事。

Jace開騷在即表示不緊張。（蘇國豪 攝）

睡覺都會發工作夢

眼看在西沙Go Park某場館的設置與紅館舞台相似，Jace表明在綵排這件事情上會盡力做到最好：「我覺得呢件事好奢侈，今次唔同就係自己話事，自己啲嘢就奢侈啲。我好想每一個綵排、細節我都想做到好足。」提到早前受訪時很擔心歌詞背不熟的問題，問到現在是不是已背得很熟時，她二話不說：「好熟呀，呢幾個月就背住歌詞跑步，（瞓覺嗰陣會唔會諗起啲歌詞？）其實真係會，我有陣時瞓瞓吓醒咗嗰吓已經唱緊一首歌，或者諗緊跳舞嘅動作，好多時呢啲工作夢係會有少少。」

Jace就連睡覺都會發工作夢。（蘇國豪 攝）

Jace已背熟好歌詞。（蘇國豪 攝）

網傳陳慧琳、林家謙做嘉賓

另外，講到演唱會嘉賓問題時，Jace就表明嘉賓名單已確定了：「我見大家都有估吓，我覺得大家估嘅方向係非常準確。我只可以講係呢兩位嘉賓我請到都係好開心。第一晚請到嘅嘉賓就係我估唔到自己會請到，然後到而家都難以置信，好期待同佢一齊喺舞台上面開party，因為細個就係聽住佢嘅歌去開party，我好期待可以同佢一齊勁歌熱舞。（係咪網傳嘅陳慧琳同林家謙？）你哋睇囉！第二日嘅嘉賓就合作過，雖然話合作過，唔知大家係咪真係估到，但我夠膽講一定有驚喜嘅。」而她亦透露紅館內「企位」設置會在當日才最終搭好，所以一班工作人員會在前兩日準備工作，而她亦準備了多封新年利市派給一班幕後工作人員。