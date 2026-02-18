王菲專訪｜從商殺入美容界嘆唔易　罕提感情：有才華女仔都會鍾意

現年29歲的王菲是2019香港小姐亞軍暨最上鏡小姐，加上名字跟樂壇天后一摸一樣，所以很快讓觀眾記住。卸任後，王菲先後參與《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色强人II》、《香港人在北京》、《刑偵12》及《巨塔之后》等多套無綫重頭劇，有機會與鄭嘉穎、鍾嘉欣、胡定欣、袁偉豪等視帝視后級演員合作，令她獲益良多。去年，王菲更跳出舒適圈，除了進軍商界做美容生意，更積極拍片做KOL。大家不要被王菲斯文外表欺騙，最近她開設了Youtube頻道，帶大家捐窿捐罅去尋找美食，片中她不但大口吃大排檔，更豪邁「隊啤」，這份「麻甩」和貼地獲得網民欣賞。適逢新年，王菲帶大家去「滾」，藉此祝福大家在馬年豐衣足食，財源滾滾來。



Credit：

服裝：Aleshia

配飾：APM Monaco

髮型：Roy @HAIRCUZ

場地：高流灣海鮮火鍋 (尖沙咀)

前港姐亞軍暨最上鏡小姐王菲，祝大家馬年「要乜有乜」，財源滾滾來。（葉志明 攝）

過年習俗由內紅到外

農曆新年，一家人當然不少得聚在一起吃飯，象徵一家人團團圓圓。王菲笑指自己通常負責「開枱」。雖然現在開始研究廚藝，但那些新年菜式如金蠔煲、蒸魚對她來說仍是高難度挑戰。「新年煮嗰啲嘢太難喇，通常都係媽咪一個煮五、六個餸。」雖然不常攞鑊鏟，但王菲說自小跟媽媽去街市，所以學會挑選新鮮魚的技巧，尤其是蒸魚，她自信能掌握精準的12分鐘。

王菲（左1）是2019年度香港小姐亞軍暨最上鏡小姐，同屆冠軍是黃嘉雯（中）、季軍則是古佩玲。（資料圖片）

鏡頭前，王菲是香港小姐，鏡頭後，她認自己都幾「麻甩」。（葉志明 攝）

除了吃，王菲家裡也有個傳統習俗，每一年新年必須買新睡衣。「年三十晚沖完涼一定要着套新睡衣，然後過到年初一。通常都要紅色，尤其係犯太歲嗰年，直情要紅底褲紅內衣，沖完涼全身紅色咁迎接好運。」王菲又自爆兒時拜年瘀事，偷摘親戚家的金桔盆栽來吃，結果「瀨嘢」：「酸到想喊囉。長輩話，唔食得架！」

新年最愛打麻雀

王菲表示，過年最愛的消遣是打廣東牌，但偏偏「手氣麻麻」。她回憶起幾個月前的一次慘痛經歷：「我打麻雀打到喊，真係喊出嚟！其實輸嘅錢唔多，但我好委屈，因為連續俾人食咗兩舖『十三么』，仲要係一對情侶輪流食，最後嗰隻『絕章』都係我打出嚟，我嗰下崩潰到衝去沙發喊咗幾分鐘。」王菲笑言朋友一沒錢就喜歡找她打麻雀，戲稱她為「自動提款機」。

王菲去年連氣飾演了陳法蓉和宣萱的年輕版，因而有「御用青年版女主角」稱號。她表示雖然有時戲份不是很多，但可以讓觀眾記得，這也不錯。而朋友亦鼓勵她說做著做著，將來會有一日自己當上女主角。（葉志明 攝）

產量最少的2025年

回望2025年，王菲坦言是「比較少嘢做」的一年。「入行第六年，往年可能一年有兩、三套劇，但舊年就只係入咗一套劇《正義女神Themis》。」她透露，曾有至少三個月完全處於「完全唔使開工」的狀態，這種巨大的反差讓她感到前所未有的失落。「我成日會諗，係咪我有問題？見到有啲同事不斷有工開，自己好似無嘢做。以前我會覺得『唔緊要啦，慢慢等』，但而家我覺得到咗呢個年紀，唔可以再咁等落去。」面對越來越多新人入行，王菲承認自己會害怕，曾試過主動向監製「敲門」詢問工作機會，可惜都沒有回音。「我性格唔係話好主動嗰種，呢方面係比較輸蝕，因為我對住高層或者前輩會怯，唔知講咩好。但我而家學識咗要幫自己搵出路，增加曝光率。」

王菲在《刑偵12》飾演陳法蓉年輕版。（IG@wongfeiiiiii）

而在《巨塔之後》，王菲則飾演宣萱的年輕版。（IG@wongfeiiiiii）

與視后佘詩曼對戲 被強大氣場震撼

王菲參選港姐時，曾表示入行是為做演員，而經過這幾年的體現，她不禁慨嘆追夢實在不易，要成為一位出色的演員，原來需要實力、運氣多方面配合。不過即使去年機會減少，但王菲坦言內心對演藝事業依然有團火，從來無諗過放棄，尤其提到去年與四屆視后佘詩曼合作《正義女神Themis》，至今仍感到難忘，「阿佘真係好Nice，Off cam嗰陣佢會主動同我哋傾偈。」

王菲難忘去年與佘詩曼合作《正義女神Themis》。（葉志明 攝）

王菲回憶道，雖然阿佘為人親切，但只要一開機，視后的強大氣場就會「自動開啟」，令她感到壓力：「因為我係演律師，拍嗰陣我要望住佢講一大紮對白，佢入咗戲之後嗰個眼神，真係震攝到我。我要扮到強裝鎮定先接得落去。」

王菲回想返入行以來同過鍾嘉欣、胡定欣等視后級人馬合作，覺得自己很幸運。尤其是鍾嘉欣，她每次提起對方都覺得很感恩，記得當時與鍾嘉欣合作《星空下的仁醫》，她仍是超新的新人，但對方零架子，跑到喘氣都跟她打招呼。（受訪者提供）

王菲指與胡定欣合作《白色強人II》時，對方不但很Nice，而且還會主動教導後輩。（受訪者提供）

獻出螢幕初吻

除此之外，王菲的存貨還有2023年拍的《死有對証》，她希望劇集在新一年播出有期，因為她為該劇角色花了不少心機，還獻出了自己螢幕初吻。王菲笑言沒想到自己螢幕初吻，竟然是激吻，尺度讓她「嚇親」，「我無諗過我嘅螢幕初吻唔係輕輕錫，而係『車震』，仲要著住吊帶喺架車度翻雲覆地咁錫！」王菲坦言拍攝前非常擔心，多得導演幫她打了支強心針，叫她放鬆啲，否則更難拍。而幸好對手黃俊豪也有類似拍攝經驗，並事先主動跟她溝通動作細節，最後這場戲順利在一個小時內完成。

王菲在劇集《死有對証》中，獻出了螢幕初吻，她笑言沒想到「初吻」就是車震激吻，幸遇到好對手黃俊豪，對方事先主動跟她溝通動作細節，最後這場戲順利在一個小時內完成。（IG@wongfeiiiiii）

拒絕坐以待斃 踩入美容界做市場總監

而在去年沒有劇拍的時候，王菲也沒有坐以待斃，而是發掘自己更多可能性，包括從商，與朋友合資經營美容產品生意，更擔任市場總監一職。她表示：「我身邊有好多朋友做美容院，美容院競爭好大，所以我哋諗到做美容院供應商。始終時下興醫美，所以應該有得做。我唔想再等，雖然我好鍾意演戲，但演藝圈太多未知數，越來越多新人入行，我會驚。所以我開始搵出路，增加曝光，亦都試下做生意。」

王菲表示一直有做兼職Marketing，及報讀相關課程，所以對這方面的工作並不陌生。（葉志明 攝）

王菲坦言從商很辛苦，但又很有滿足感。（IG@wongfeiiiiii）

王菲透露，這份副業並非掛名，由產品研發到見客、推廣，她都親力親為，稍後甚至要飛往韓國參觀廠房。「自己嘅生意真係要超級親力親為，我之前亦有去參與美妝展，嗰幾日每日企足十幾個鐘，見客見到無停過，又著住高跟鞋，對腳好攰。」她更笑稱自己性格雖然被動，但為了生意，不得不訓練自己的社交能力。

王菲亦積極經營其YouTube頻道節目《菲嚐好味》，主要拍攝「搵食」影片，帶大家捐窿捐罅尋找美食。（《菲嚐好味》截圖）

食之餘，王菲還會做埋主持，同嘉賓邊傾邊食。（《菲嚐好味》截圖）

做KOL視陳凱琳為學習對象

同時，王菲亦積極經營其YouTube頻道節目《菲嚐好味》，主要拍攝「搵食」影片，帶大家捐窿捐罅尋找美食。她直言做KOL也並非易事，單是寫稿、形容食物味道已經讓她「𢯎爆頭」。她視師姐陳凱琳（Grace）為學習對象：「我成日睇佢啲片，佢真係好犀利！又要照顧三個小朋友，工作又咁忙，但啲片永遠影得咁靚、咁有Energy，佢好似24小時都唔使訓覺咁，真係我嘅榜樣。」王菲坦言可以做到陳凱琳這位「Top One KOL」一半已經好滿足。

王菲笑言以前大學修讀電影時累積的知識，現在寫稿時終於大派用場。（葉志明 攝）

王菲視師姐陳凱琳為學習對象。（IG圖片）

恨演醜角突破形象：唔介意扮醜

談到她在Youtube片中展現了與鏡頭前截然不同的一面，愛喝啤酒、說話豪爽、大口吃肉，充滿「麻甩」味。她笑言：「做自己啫。」王菲更公開喊話希望 TVB 能開拍多些真人騷，她自薦參與：「真人騷先可以展示到真實嘅你。例如好多人睇完片發現，原來王菲唔係港姐嗰種斯斯文文，係好貼地同麻甩嘅，呢啲係拍劇唔會見到嘅一面。我亦好想試下演醜或搞笑呢類角色，完全唔介意扮醜。因為靚，大家都見咗幾年，已經無乜新意，如果突然有個好醜、好唔同嘅角色俾我試，咁就正啦。」王菲坦言，雖然演藝路起伏不定，但她從未想過放棄，「我成日覺得自己仲有機會囉，就算已經一年無劇開，但我會往好方面諗，同自己講今年會有劇開，未咁快打定輸數嘅。雖然有啲行，但新一年希望遇到一個好好嘅角色。」

回顧這幾年，王菲最想感謝阿Ben袁偉豪，「第一套劇《刑偵日記》我演佢老婆，當時我咩都唔識，好驚。佢超幫助我，見到我一個人匿埋一邊食飯，佢拎埋飯盒坐過嚟同我傾偈，教我拍戲道理。」大讚這位前輩很窩心。（受訪者提供）

罕談「好朋友」

王菲與環星太子爺張子丰傳拍攝劇集《法言人》時「撻著」，近年多次被影到一起，感情似乎非常穩定。當問到二人關係時，王菲雖以「好好好好嘅朋友」相稱，但字裡行間流露出欣賞之情。她大讚對方很有才華：「有才華嘅人真係幾吸引。佢琴棋書畫樣樣精！鋼琴八級、識捉國際象棋，以前仲做過編劇，寫嘢好叻，屋企仲有好多佢自己畫嘅畫，好靚。而且雖然佢沉默寡言，但個腦轉得好快。」王菲直言，這種有才華的男士對她非常有吸引力，甚至讓她自覺要更加努力，追上對方腳步。

王菲被傳與歌手兼環星娛樂太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時，被男方打動而暗撻。（IG@chzfung）

王菲激讚「好朋友」有才華，琴棋書畫樣樣精。（葉志明 攝）

憧憬婚姻但不急於成婚

而新年去拜年，難免會被三姑六婆問幾時結婚。王菲坦言小時候覺得25歲要結婚，後來延至30歲，雖如今即將踏入30歲，但心態已完全轉變。「見到身邊好多朋友都未結，大家都不急，30歲其實仲後生，所以我覺得唔使追。」不過王菲直言不排除會閃婚，因為「我覺得結婚係好睇嗰一刻嘅衝動同感覺」。視「好友」張子丰這類型才華男生為結婚對象？她笑言：「可以考慮！我諗女仔都會鍾意呢一種。」但王菲強調目前更專注於事業發展，首要目標依然是演員夢，「我仲想搏下，希望今年會遇到一個好角色，令大家見到一個完全唔同嘅王菲。」

王菲嘆追夢的路雖然不易行，但她從來沒想過放棄。（葉志明 攝）

曾向公司反映想改名 鄭嘉穎一席話點醒

有趣的是，原來王菲入行初期曾因與歌后「王菲」撞名而感到困擾，甚至動過改名的念頭。「第一年選完港姐，我亦即刻問公司使唔使改名，但佢哋話唔使啦。我就覺得有好有唔好，好嘅係好易令人記得；但有時人哋一 search 淨係見到嗰個王菲，呢個王菲？唔識喎，當見到呢啲comment係會灰咗一下。」不過，當時她與鄭嘉穎合作《星空下的仁醫》時，對方卻給予了不一樣的意見：「嘉穎話你叫王菲啊？幾好啊。跟住我問佢，你覺得我使唔使改名？佢就話唔使啦，你係演員嚟㗎嘛，嗰個係唱歌，唔同範疇。」這番話讓王菲釋懷，決定繼續沿用本名，希望有一天大家提起「王菲」時，也會想起她這位演員。