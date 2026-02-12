東張西望｜阿叔赤裸「吊吊揈」　街坊忍唔住：死佬我攞套衫畀你

昨日（11日）一集的《東張西望》報道筲箕灣東駿苑對面山邊近日成為熱話，起因是一名中年男子經常赤裸出沒，令附近居民和行山人士困擾不已。多名街坊目睹該名男子不僅全身赤裸行山，更曾向民居方向小便，行為相當不堪。有居民拍到這位裸男的行動，並表示他經常在山上停留，甚至在石頭上曬太陽逞行怪異舉動，這不僅影響民居，亦令街坊感到十分嘔心。

《東張西望》報道筲箕灣東駿苑對面山邊近日成為熱話。(節目截圖)

中年男子經常赤裸出沒，令附近居民和行山人士困擾不已。(節目截圖)

這名男子更專門嚇唬行山的女性

除擾民外，這名男子更專門嚇唬行山的女性。據多位受害者稱，他在山上築有小屋，遠觀有人接近，便突然蹦出來裸露身體，甚至「四圍屙屎」，行為完全超出常人理解。一名女街坊曾嘗試直接與他對質：「我話死佬我攞套衫畀你，佢話啱唔啱著㗎，我真係有攞套衫畀佢嘅，我攞我老公套衫畀佢。見過佢兩次，我成日話佢，我係女，你係男，你又想傾計，你又唔著衫，咁好醜㗎喎你，佢話我擰轉身啦。冇著衫佢唔敢對住我，佢怕我啊嘛，佢自己蹲低。」但男子輕描淡寫地表示自己只是選擇不穿衣服而已，絲毫不理會女性的不適感。如此不顧及他人感受的行徑，引起眾人極大不滿。

男子輕描淡寫地表示自己只是選擇不穿衣服而已。(節目截圖)

這名男子更專門嚇唬行山的女性。(節目截圖)

他在山上築有小屋，遠觀有人接近，便突然蹦出來裸露身體，甚至「四圍屙屎」，行為完全超出常人理解。(節目截圖)

黎寬怡踩「地雷」

《東張西望》團隊隨即行動，企圖探訪並拍攝男子的行跡。然而，拍攝途中主播黎寬怡及部分工作人員遭遇意外，踩到山中「地雷」滑倒受傷，進程一度受阻。但團隊並未放棄，堅持追蹤該名男子的去向，最終成功拍得其真面目。節目結尾更放出預告，暗示追逐過程異常驚險，詳情則需留意翌日播出的內容。裸男事件已嚴重影響居民及行山人士的安全和生活質素，相關部門應該採取果斷措施，以保障民眾的生活環境遠離不安和恐懼。

裸男真身。(節目截圖)

《東張西望》團隊都踩「地雷」。(節目截圖)