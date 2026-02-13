林秀怡爆男朋友「直男」性格　過浪漫情人節要靠迫：比較無儀式感

藝人林秀怡昨日（11日）現身將軍澳一花市拍攝賀年節目，一身紅火打扮充滿新年氣氛。她接受《香港01》訪問時坦言雖然已有另一半，但笑言「桃花運」不只代表愛情，更代表好的人緣，所以特意來行多幾個圈，祈求新一年事事順遂。

林秀怡現身將軍澳一花市拍攝賀年節目。(胡凱欣 攝)

林秀怡指「桃花運」不只代表愛情，更代表好的人緣 。(胡凱欣 攝)

爆另一半「直男」性格：激死我！

談到即將到來的情人節，林秀怡忍不住大吐苦水，指另一半是個完全沒有儀式感的人。她爆料指兩人在一起多年，對方竟然只在她其中一年的生日送過一次花，之後就再無下文。林秀怡無奈表示：「佢係一個比較無儀式感嘅男士，再者我哋都一齊好多年，我哋都好似好耐冇一齊過情人節。」她指過往可能都在工作中渡過，所以沒有特別去慶祝。但是林秀怡笑言今年打算「迫」對方過一個浪漫的情人節，至少要有一頓燭光晚餐，她更「打開口牌」對男友說：「我希望今年收到你嘅花束。」人哋男朋友你識做啦。

林秀怡忍不住大吐苦水，指另一半是個完全沒有儀式感的人。(胡凱欣 攝)

林秀怡過浪漫情人節要靠迫。(胡凱欣 攝)

懶理催婚 全心投入餐飲生意

雖然身邊的朋友、同事甚至家長都曾向她「催婚」，但林秀怡表示已經「佛系」面對。她坦言以前想過30歲前結婚，現在已經35歲，就把目標延到40歲吧。目前她將精力放在其經營了七、八年的餐廳生意上，她透露生意已漸漸回穩，目前處於「平手」狀態，未來會推出更多新菜式，希望能吸引更多港人留港消費。

林秀怡透露生意已漸漸回穩，目前處於「平手」狀態。(胡凱欣 攝)