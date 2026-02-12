陳庭欣情人節不寂寞朋友爭住約　心情仍未平伏：始終有過感情

藝人陳庭欣昨日（11日）現身將軍澳一花市拍攝賀年節目，同場還有譚俊彥、林秀怡及孔德賢。陳庭欣一身粉紅色打扮現身，她接受《香港01》訪問時透露今年能寓工作於娛樂，在年宵現場感受傳統氣氛，感到非常興奮。

陳庭欣透露今年能寓工作於娛樂，在年宵現場感受傳統氣氛。(胡凱欣 攝)

陳庭欣的煩惱：蘭花勝在性價比高

談到行年宵的必買清單，陳庭欣笑言自己是個「花癡」，每年必備年花來佈置家居。不過，身為寵物主人的她亦有煩惱，笑指曾買過水仙花，卻被家中的鸚鵡當成玩具「分屍」，讓她哭笑不得。陳庭欣表示蘭花是她的心頭好：「我覺得蘭花一來靚，二來性價比高，可以擺好長嘅時間，就算過咗年都仲可以擺好耐！」陳庭欣更透露今年考慮挑戰桃花，以增加桃花運，希望能為新一年增添人緣運，這對藝人工作至關重要，並不單單只為愛情。

陳庭欣表示蘭花是她的心頭好。(胡凱欣 攝)

情人節不寂寞 約戰關楚耀踢館！

對於即將到來的情人節，陳庭欣似乎早有安排。她自嘲性格比較「硬頸」，但身邊的好友閨蜜都非常疼錫她，紛紛預留檔期陪伴。陳庭欣指關楚耀的球館會舉辦一些活動，更指關楚耀沒有邀請她，但她準備去球場打波兼「踢館」：「我決定自己去踢館，睇下佢哋有啲咩單身嘅朋友去嗰度參加佢呢個party。」陳庭欣表示好友都會擔心她不開心，所以都盡量陪同她：「因為做我好close嘅friend我啲閨蜜，佢哋知道哂我所有嘅事啦，咁亦都知道我有時係扮冇事囉。因為我個性格係比較倔強，同埋會硬淨啲，但係其實佢哋會知道我內心裏面係有唔開心嘅時候，咁所以有佢哋陪住呢，我都覺得好温暖。」

情人節陳庭欣似乎早有安排。(胡凱欣 攝)

陳庭欣被問到時間又過去一個月，心情有否平伏了多一點，她指自己一個人靜下來時，還是會想起前男友：「有時靜落嚟嘅時候，或者我有同佢溝通嘅時候，都會諗返起，即係嗰個情緒會係down返啲，咁但係又未至於好唔開心，因為始終有過感情㗎嘛。」至於分手後，又將近新年，她面對家中長輩時都不會擔心，因為長輩不會向她「催婚」或「催找新男朋友」：「佢哋都係覺得最緊要係開心，所以佢哋一直都冇問，就算我以前有拍拖定冇拍拖，都冇問呢啲嘢。」

陳庭欣指自己一個人靜下來時，還是會想起前男友。(胡凱欣 攝)

珍惜家庭時光 打牌、食飯缺一不可

雖然工作忙碌，甚至曾因為直播節目而錯過團年飯，但陳庭欣強調非常珍惜與家人共處的時間。對她而言，過年最開心的莫過於一家人「嘈嘈閉」食飯和打牌，這種熱鬧的氣氛才是最有年味。至於長輩會否催婚？她坦言家人性格開放，從不施壓，認為最重要是「搵到啱」以及生活開心。

陳庭欣坦言家人性格開放，從不施壓，認為最重要是「搵到啱」以及生活開心。(胡凱欣 攝)

陳庭欣爆料新年已約定一眾「東張男神女神」，包括曾錦燊及鄧凱文等人一起慶祝，在家中小聚一下。她更分享了對新人的照顧，指自己會與剛加入《東張》一兩個月的小師弟妹分享咬字與語調心得，展現了大師姐的風範。