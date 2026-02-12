孔德賢自爆對情人節儀式感淡薄：好多時候都係一啲好商業嘅嘢

藝人孔德賢昨日（11日）現身將軍澳一花市拍攝賀年節目，同場還有譚俊彥、陳庭欣及林秀怡。雖然入夜後天氣仍然炎熱，但孔德賢穿上紅色的燈芯絨外套顯得相當應節。他接受《香港01》訪問時提到農曆新年，笑言往年年三十晚多在工作中度過，今年難得有機會逛花市，更獲攤位老闆大方贈送蘭花，令家中增添不少節日氣氛。

孔德賢現身將軍澳一花市拍攝賀年節目，同場還有譚俊彥、陳庭欣及林秀怡。(胡凱欣 攝)

孔德賢更獲攤位老闆大方贈送蘭花。(胡凱欣 攝)

孔德賢坦言對節日儀式感較淡薄，一切隨緣

被問到會否買桃花求姻緣，孔德賢坦言對節日儀式感較淡薄，一切隨緣。不過，對於情人節即將到來，他指自己頭腦清晰：「我係一個冇乜節日感覺，又冇乜儀式感嘅人。我自己覺得節日呢啲嘢好多時候都係一啲好商業嘅嘢，好少因為節日而去特登做啲咩，或者洗錢啊咁樣。」

孔德賢坦言對節日儀式感較淡薄，一切隨緣。(胡凱欣 攝)

孔德賢打算與愛犬「風風」一同度過新年

至於新年，孔德賢打算與愛犬「風風」一同度過。他透露家人起初其實相當怕狗，但自從風風來到後，全家人都變成了「狗奴」，連媽媽都自稱是狗狗的「阿嫲」：「我覺得佢哋好掛住隻狗，每一日都問我佢點啊，咁我家姐亦都好想帶佢去玩啦，咁我話好啦，咁不如你哋去帶隻狗出去玩啦。」他表示年前就會讓家人帶風風去玩，更趁機「逗利市」，實行「自己的狗糧自己賺」，讓風風逗到的利市去買零食。

孔德賢讓家人帶風風去玩，更趁機「逗利市」。(胡凱欣 攝)

孔德賢感嘆養狗後責任感大增

孔德賢更計畫在年初二、三接回愛犬，並已為牠準備好應節的唐裝，打算帶狗狗四處拜年。他感嘆養狗後責任感大增，雖然工作忙碌，但只要放假就會想帶愛犬出外走走：「養咗隻狗之後的確個人係會想出街多啲嘅，我以前係唔係好鐘意出街嘅人，因為你返工嗰啲已經同好多人傾計啊，見好多人啊，有時都會想放假躲埋咁樣。但係而家就多咗責任，一定要帶佢出去行下山，咁我自己就順便做下運動，同埋同屋企人多咗嘢講。」孔德賢指除了多了責任感外，與家人的連結亦比以前多。對於被長輩催婚或問及感情狀況，他笑言家人都理解其工作性質不穩定，故從未給予壓力，現階段他仍以事業為重。