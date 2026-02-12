錢嘉樂湯盈盈情侶裝出巡睇戲放閃　竟被網民認錯做曾病重男星？

現年50歲的湯盈盈在2012年跟錢嘉樂結婚後，先後誕下兩女，相夫教女同時在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》登場，形象健康入屋。近日兩夫婦去睇戲時被網民野生捕獲，被瘋狂集郵都笑容滿面，不過竟然有網民將錢嘉樂，誤認成曾患重病的哥哥錢小豪。

錢嘉樂被網民誤認為錢小豪

有大批網民看到片段後，都大讚兩人毫無架子，更指湯盈盈皮膚白滑緊緻，完全不似50歲：「越來越好看是因為嫁對了人」、「湯盈盈是真的保養得好」、「盈盈婚後還比從前漂亮」、「所以嫁對老公很重要」、「隨著年齡的增長越來越帥很幹練的感覺了」。不過竟然有網民認錯了錢嘉樂作錢小豪，並留言：「錢小豪和湯？」隨即引起網民留言糾正：「男的是錢嘉樂，太太是湯盈盈，錢小豪是錢嘉樂哥哥，兩人長得像，影片裡的是錢嘉樂」、「不要胡說」、「你弄錯了吧，她只是演過狐貍精角色，沒看到本人有什麽緋聞，夫妻多年恩愛得很。」