胡楓羅蘭事隔數月合體與好友食團年飯　一原因零互動孖公仔不再

現年94歲的胡楓（修哥）於2022年突然傳出戀上91歲的羅蘭，「暮年戀」引來一片嘩然，而傳言中更直指修哥在妻子呂詠荷離世後，便和單身的羅蘭姐愈走愈近，近年出雙入對，修哥其後終於在演唱會後台向羅蘭求婚，五名子女均到場支持，而大部分網民聽後都對這對「神仙眷侶」送上祝福。當時修哥接受《香港01》訪問時已笑言純屬「美麗的謠言」，稱很多人致電祝福他，但修哥認為是開心事。

「修哥」胡楓、羅蘭姐常出雙入對。（莫匡堯 攝）

《一屋老友記》的修哥及羅蘭是神來之筆。（劇照）

零互動孖公仔不再

去年11月羅蘭91歲生日，《歡樂今宵》一班藝人包括胡楓都有在聚會上為她提早慶祝，社交網上還流出多張當晚聚會上胡楓與羅蘭激咀的AI照片，令人譁然。可是胡楓今年1月慶祝94歲生日時，羅蘭卻未有露面。近日終於再見到二人合體。資深傳媒人汪曼玲日前在FB分享了她與好友吃團年飯的照片，表示獲連炎輝邀請達100位好友同事一起吃團年飯。從汪曼玲曬出的合照中，見到不少圈中人身影，包括有胡楓、羅蘭、何麗全、姜大衞太太李琳琳、余安安、顧紀筠、譚玉瑛、甄楚倩以及「六合彩之父」夏春秋太太「冬嬸」等。不過在多張合照中，卻未見胡楓和羅蘭有同框合照，估計她與胡楓分開坐，羅蘭亦沒有像胡楓一樣滿場飛，昔日孖公仔不再。

胡楓滿場飛。(汪曼玲facebook)

羅蘭看來精神不錯。(汪曼玲facebook)