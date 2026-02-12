李國麟女兒古裝造型令人眼前一亮獲激讚　父女檔上陣拍戲令人期待

現年71歲的前TVB「綠葉王」李國麟，入行多年，拍過不少膾炙人口的劇集，尤其是TVB劇集《天龍八部》中，他飾演「鳩摩智」，角色深入民心。近年他長駐內地吸金，為了在內地競爭激烈的直播帶貨市場分一杯羹，曾不惜「放下身段」，在鏡頭前飲溫泉水、食「牛屎」火鍋、「狗屎」糖等等來吸流量，提升知名度。而付出終得回報，如今李國麟在福州開公司，廣告、商演等接踵而來，在內地撈得風生水起。李國麟如此努力賺錢也是為了養家，供養她的寶貝女兒，現年23歲的李沅沅（李沅薐）到外國讀書，他女兒已學成歸來，對入行亦有興趣。

近日李國麟於社交網分享了他跟囡囡李沅沅的古裝造型，並透露終於可以父女檔上陣，顯得非常高興。李國麟日前在小紅書分享了他和囡囡父女檔上陣的古裝造型片段，發文寫道：「父女兩終於演上同一個戲！希望大家多多支持青年演員」。片中他們父女倆一起跳最近網上熱爆的抖身舞。他的囡囡身穿淡黃色的古裝裙，外加羽絨，樣子甜美得來又清純，不少網民都看到心心眼，大讚李沅薐好靚女，古裝造型更是令人眼前一亮。李國麟同樣是古裝扮相，父女倆一起跳舞的畫面相當溫馨。由於李國麟表示他與囡囡演同一部戲，網民紛紛留言詢問劇名，又問是否短劇，顯得相當期待看他們父女檔上陣所演的戲。有網民就留言詢問李沅沅是否考慮加入TVB，她回應表示：「未來的事情誰也不知道呢」，看來並不排除這個可能性。

李沅沅有意入娛樂圈

李國麟的女兒李沅沅（李沅薐）近期非常活躍於內地市場，有網民大讚她是葉子媚、楊采妮與李若彤的合體，亦有人指她像蔡卓妍，絕對是天花版的女神模樣。李沅沅曾在英國修讀戲劇，於上年畢業，早前更加入北京電影學院深造。李沅沅有意入娛樂圈，早前更被發現曾到ViuTV試鏡，更不時更新小紅書與網民互動。

