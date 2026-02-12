鄭秀文爆64歲天王有社恐　生活重心圍繞家庭不擅長交際：他很單純

天后鄭秀文（Sammi)近日忙於為賀歲電影《夜王》四出宣傳，近日就獲邀上鄭裕玲（DoDo）的Youtube 節目《The Do Show》進行訪談，在過程中她就談及天王劉德華，還大爆對方有社交恐懼症，因而引起不少網民關注。

鄭秀文接受鄭裕玲訪問。（影片截圖）

劉德華懂得待人接物

在節目中當談到電影生涯時，鄭秀文就談及好拍檔兼好友劉德華，回想起二人第一次合作的電影《孤男寡女》時，鄭秀文就表示：「起初也需要花些時間來磨合彼此的相處方式，畢竟我們完全不熟。不過合作起來還是不錯的，就像我剛才說的，一個名氣和地位越高的人，反而越懂得待人接物，他會讓你覺得很自在。」

鄭秀文﹑劉德華私下也是好朋友。（影片截圖）

鄭秀文與劉德華第一次合作電影是《孤男寡女》。（影片截圖）

劉德華不擅長交際有社交恐懼症

正因為與劉德華在電影上有多次合作，包括《孤男寡女》、《瘦身男女》、《龍鳳鬥》等，二人不止只是工作夥伴，在私下還成為了好朋友，所以鄭秀文特別格外珍視這份超乎工作關係的友情：「我會去他家吃飯、聊天、常常互傳訊息，這是在工作夥伴的身份之外，慢慢建立起的朋友關係。」而隨着對劉德華的加深了解，鄭秀文表示對方其實為人很單純：「他為人很單純，生活重心幾乎只圍繞家庭和女兒，以我對他的了解，他並不特別熱衷於應酬，也不是那種很擅長交際的人，我覺得他能有今天的成就，真的不是靠他的人脈，完全是靠他自己努力打拼出來的，他很勤奮，甚至我覺得他有點社交恐懼症。」

鄭秀文大談劉德華。（影片截圖）