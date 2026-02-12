TVB「御用邪花」日本遇車禍　雪地跣呔險被撞飛落河：以為要死掉

現年28歲的梁允瑜（Chloe）曾在2021年參選港姐，但在參選期間被爆以粗口鬧男友的短片，因而被封為「粗口港姐」。梁允瑜落選後加入TVB，曾參演不少劇集，當中她在《黑色月光》中激戰肉搏馬志威的一幕更成為熱話，更令她有「御用邪花」之稱！經常

周遊列國的梁允瑜身材出眾，不時在社交平台大派福利，但近日去了日本旅行的她就自爆發生車禍，更直言：「行走在生死邊緣」！

梁允瑜日本自駕遊炒車險死

近日梁允瑜到日本旅行初嘗滑雪，但在自駕遊期間卻發生車禍，她在IG限時動態上載了一段暴雪時分置身公路的短片，並附上一張車頭撞毀的照片，寫道：「今天行走在生死邊緣，架車不受控制跣呔原地轉圈360度（真的很恐怖......）真的差點整架車連人撞飛落旁邊的河，AIRBAG都飛出來了，我真的以為自己要死掉了，我旁邊的那位說：『撞車的那一刻，你很冷靜，只是很大聲說了一句仆X。』」之後她又曬出瘀傷：「滑完雪返到酒店先發現撞到瘀晒，叻女瑜。」

梁允瑜曾傳被包養霸氣反擊

梁允瑜不時分享旅行靚相，大曬火辣身材，生活多姿多彩，但就有網民質疑她的支出與收入不符，更惹來「被老闆包養」疑雲。對此，梁允瑜在出席《新聞女王2》宣傳活動接受《香港01》訪問時就回應：「又俾人包係咪？究竟（個老細）喺邊度？！可唔可以話畀我知，究竟佢喺邊度？我都搵咗好耐啦。我連男朋友都冇，講真，哈哈哈。我意思係我冇俾人包，真係俾人包就開心啫，唔係俾人包講到俾人包就唔係幾開心。」

