岑麗香轉戰HOY TV拍劇　余詠珊3大高層突離任失靠山　12字吐感受

有線寬頻通訊有限公司早前公布重大人事變動，集團管理層作出新一輪調整，重心直指最高決策層。公告指出，行政總裁兼執行董事杜之克已辭任行政總裁、執行董事及集團內所有相關職務，離任安排即時生效，意味他不再參與公司日常營運及策略制定。

杜之克及余詠珊！（陳順幀攝）

三大核心高層同日離任

與此同時，曾在電視圈叱咤一時的余詠珊，亦辭任有線旗下好好製作集團有限公司首席執行官，以及集團內其他職務；另一位重量級娛樂人何哲圖，亦同步辭任星演國際首席執行官及相關崗位，同樣是「當日請辭、當日生效」。三人同日離場，時間上的一致，令外界對今次人事震盪的背景與內情倍加好奇。

陳慧琳與何哲圖合照。（胡凱欣攝）

岑麗香稱沒有留意新聞

岑麗香息影三年後，以HOY TV首部原創劇集《我愛九龍城》擔任女主角復出，飾演青梅竹馬角色王嘉琳。 這是她離開TVB後首次參與台慶劇集，標誌著其演藝生涯新階段。今日（12/2）岑麗香現身大角咀出席活動，對於HOY TV 3名高層同日離職，岑麗香接受《香港01》訪問時表示：「我諗佢哋應該有佢哋嘅原因，我諗留返俾佢哋自己分享啦。同埋其實我真係冇聽到呢個消息。（冇留意新聞？）我諗呢排學校活動多，所以我用咗好多時間去搞小朋友嘅 行程同埋去學校睇佢哋啲 show，所以我真係呢一刻啱啱聽到。（而家先知會唔會好多疑問？）我係好多問號。（同余詠珊知佢感覺如何？）佢好有創意，咁我覺得每一個唔同人都有佢嘅優點，同埋佢哋全部都係好聰明嘅人，所以我祝福佢哋下一步佢哋搵到自己嘅開心。」

岑麗香今日出席活動。（葉志明攝）