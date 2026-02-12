陳嘉佳遊寺廟復胖身材被指肥到無頸　已打回原形一部位卻令人羨慕

前無綫藝人、現年40歲的「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，賺個盤滿缽滿，成為小富婆。2023年中陳嘉佳還開始認真減肥，經過多個月的努力已由最高峰的近300磅，減到150磅左右，相當犀利。減肥成功後的她已不再是以前的肥妹形象，而是蜕變成甜美靚女。她2024年甚至曬出自己的泳衣美照，展示她的減肥瘦身效果。然而陳嘉佳於去年底拍片哭訴復胖暴飲暴食，並向網民致歉，表示放棄節食減肥。

身材已打回原形被指肥到無頸

陳嘉佳近日於社交網分享了她到杭州徑山寺拜神的短片，發文寫道：「新年馬上來到！一起去祈福吧！徑山寺真的好棒！大家有時間一定要來！」片中可見陳嘉佳穿上羽絨服，長髮披肩，臉圓圓的她昔日曾經出現的V臉線條已經徹底消失，甚至有網友指她肥到無頸，她的身形明顯比前暴脹了幾個碼，可說是打回原形了，把曾經努力減去的肉都長回來。不過陳嘉佳並沒有因為復胖而影響心情，她在寺內誠心拜佛，祈求身體健康，事業順利，又到處遊覽，相當開心。她還在寺內品嚐各式素菜美食，吃光一大碗麵，果然正如她所說不會再為減肥而節食。不過雖然陳嘉佳已變回減肥前的身形，但她的一對腳依然纖幼，令不少網民大表羨慕。

陳嘉佳的腿依然纖幼。(小紅書)

陳嘉佳已回復減肥前身形。(小紅書)

