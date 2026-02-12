42歲港姐冠軍回流溫哥華做地產經紀　一條龍服務更獲律師姊妹支持

現年42歲的2007年香港小姐冠軍張嘉兒（Kayi），雖然當年當選曾備受爭議，入行多年星運亦平平，欠缺令人印象深刻的代表作。不過，她勝在好學不倦兼嫁得好，自2015年下嫁金融才俊Nathan並誕下兩名可愛女兒後，生活重心逐漸轉移。近年她舉家回流加拿大溫哥華生活，並未選擇做少奶奶歎世界，反而華麗轉身成為當地的持牌地產經紀。近日她更推出「一條龍」服務，拍片教路揀樓兼揀校，專業表現連好姊妹、現任大律師朱千雪都畀Like！



好學不倦考獲碩士 轉戰地產界獲好姊妹加持

張嘉兒在TVB發展期間雖然劇集產量不多，但她一直是圈中有名的「學霸港姐」。她先後考獲中大公共衞生碩士學位，更是正面管教認證講師。這份好學精神延續到地產事業上。移居溫哥華後，她轉行做地產經紀，頻頻在社交平台拍片吸客。

她的影片並非單純「Hard Sell」樓盤，而是詳細講解列治文（Richmond）等熱門地區的室內家居格局、外圍商場配套及交通網絡。其條理分明的分析獲讚專業，連同樣美貌與智慧並重的港姐季軍、現職大律師的好姊妹朱千雪（Tracy）亦不時留言讚好支持，證明Kayi的推介有質素保證。

攻陷家長客心聲 引用2025報告分析三大校網

近日張嘉兒再出新招，深知許多移民家庭「孟母三遷」的心態，特意拍片分析加拿大三大熱門華人聚居地——溫哥華、列治文及本拿比（Burnaby）的頂尖公立與私立學校。

她做足功課，引用最新出爐的《2025年BC省小學成績報告》，根據學生的閱讀、寫作及數學成績進行大數據分析，逐一推介排名前列的公立小學。這種以「家長角度」出發，先考慮子女選校再置業的貼心攻略，成功吸納不少移民家長的眼球，被網民大讚實用，直指她在異鄉「搵食艱難」但非常用心，為她的地產事業開拓了一條新血路。

曾推介補習社「中伏」 吸取教訓更謹慎

雖然現在轉型順利，但張嘉兒早前亦曾遇過「公關災難」。熱衷分享育兒心得的她，去年曾在「小紅書」上載影片，帶兩名女兒去某補習機構試堂，並大讚女兒補得開心，落力宣傳。

怎料影片一出，即有大批網民留言「倒米」，踢爆該機構內部管理混亂、經常更換導師等問題。這次「中伏」經歷似乎令Kayi上了寶貴一課，如今在推介學校或樓盤時，資料搜集明顯做得更加充足，以免再惹爭議。