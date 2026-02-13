港姐冠軍患多囊卵巢綜合症或終身食藥　近日竟揭囊腫偏頭痛全消失

現年30歲的謝嘉怡（Lisa）是2020年香港小姐「雙料冠軍」，2025年底無預警宣布離巢。她離開TVB後透露自己患上PCOS （多囊卵巢綜合症），「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療」。 透露自己患上PCOS （多囊卵巢綜合症），「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療」；家人接連患癌亦令她精神崩潰。 謝嘉怡近來不時於社交網分享康復心路歷程，她透露最新病況，且她離巢後打扮更加隨性，並落手落腳打爆幢牆，透露好多計劃正在進行中。

謝嘉怡是《2020年度香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐，她坦言參選只是為了克服恐懼，並大膽宣稱做網紅和港姐比當護士能幫助更多人。（香港01攝）

謝嘉怡揭卵巢囊腫及偏頭痛消失

謝嘉怡日前在Instagram分享多張近照。她上載一張在𨋢內的自拍，謝嘉怡不做藝人後無須無時無刻保持形象，打扮隨性，穿上全黑運動裝，外搭一件白色背心羽絨，戴上Cap帽和粗框眼鏡，腳搭波鞋素顏出門，謝嘉怡自信地自拍，心情大靚。

謝嘉怡透露，目前其卵巢內的囊腫已經消失，偏頭痛也有一段時間沒有發作，整體的感覺好轉許多，但仍有許多後續的工作要處理。她指自獲醫生告知或須終身服藥後，改善了飲食習慣，食完飯又行足15至20分鐘，今已康復許多。謝嘉怡又上載一段在家中扑牆的片段，她透露正在進行多項大計，似乎想重新裝修間屋。

謝嘉怡於2024年帶着三隻愛犬到大埔林村鄉散步，但Peachy及Summer卻吃了附近地下的「毒肉」身亡。（@ig 謝嘉怡Lisa）

謝嘉怡患婦科病或要終身服藥

謝嘉怡早前上梁靖琪主持的網台節目《SpotiTalk》透露，患上PCOS （多囊卵巢綜合症）令她體會到生活方式對健康的重要性，更指過去許多健康問題，如偏頭痛、脫掉髮等問題，都可能與此相關：「醫生說餘生需要接受荷爾蒙治療，但我不想，所以我去研究，改變我的飲食，減壓等整體療法來管理健康，我認為很多事情可以透過生活方式來管理。」謝嘉怡希望提高大眾對健康問題的認識，並鼓勵大家主動愛護身體：「以你覺得對的方式生活，不要太在意批評，享受生活，因為生命太短暫了。」

謝嘉怡透露其卵巢囊腫已消失，也有一段時間沒有偏頭痛，感覺好了很多。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡曾被醫生診斷或要終身服藥。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡更注重運動和飲食，身體好了很多。（IG@lisamarie_tse）

