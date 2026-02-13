TVB一線藝人「自救」接連外闖謀出路　力捧小生東莞榮升「老總」

視后蔡思貝日前被爆Instagram簡介已刪走TVB經理人聯絡電話，更發文寫道「重生」，加上兩年沒劇拍，惹來離巢疑雲！事實上，除了蔡思貝，近年郭晉安、李佳芯、胡定欣、馬德鐘接連宣布離巢，而上屆視后視帝龔嘉欣、張振朗今年亦僅有一劇揸手，至於袁偉豪、陳山聰、蕭正楠、黎諾懿、林正峰等當紥男星亦轉戰大馬和內地市場。陳展鵬早年回歸歌壇，與拍戲雙線發展；林夏薇、姚子羚近來也不時在內地和大馬接商演綜藝，兼夾開騷、搞音樂會。

TVB近年不時在晚上黃金時段播出內地劇集，去年上半年僅7套自家劇播出，傳出不少藝人疑似無劇可拍。當時仍為無綫總經理的曾志偉接受訪問，承認近年自家製劇集看似有所減少，但實際上是因為與不同平台的合作機會增加，加上海外電視檔期的劇集播放數量沒有減少，製作量不算下降。曾志偉強調，TVB擁有龐大的藝人陣容，未來仍會積極拍攝及發展劇集業務。而洪永城今年亦有《飛常日誌II》一劇揸手，日前他到東莞傾生意，獲網民捧為「洪總」！

蔡思貝35歲生日惹來離巢疑雲。（蔡思貝IG）

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

洪永城東莞傾生意獲稱「洪總」

洪永城日前於社交平台分享到東莞出席講座的照片。他透露當日受邀到東莞分享新媒體經驗，又與東莞企業家傾莞港合作機遇。洪永城身穿白色西裝，一臉正經地作分享。洪永城背住手參觀，甚有老總架勢，有網民搞笑稱呼他為「洪總」。洪永城拍完去年播出的《執法者們》後傳出沒戲開，轉做湊女公帶女兒周圍玩，是十分稱職的爸爸。

除了洪永城外，產後復出不久的何依婷日前在Instagram限時動態玩「你問我答」，亦自爆暫時未有劇開，近來轉戰綜藝，主持正播出的綜藝節目《醫美直擊》。

洪永城東莞傾生意。（小紅書）

型。（小紅書）

老總架勢。（小紅書）

洪永城影大合照。（小紅書）

洪永城被網民戲稱做「洪總」。

佘詩曼楊茜堯張智霖領軍重頭劇

去年10月舉辦的《TVB同行新世代節目巡禮2026》中，巡禮播出了8套劇集，高海寧以《飛常日誌II》、《武林》、《夫妻的博弈》與及《璀璨之城》四劇在手成「劇后」，馬國明以《飛常日誌II》、《夫妻的博弈》和《玫瑰戰爭》與周嘉洛以《飛常日誌II》、《武林》和《正義女神Themis》三劇在手而成為「劇王」；反而前「劇后」張曦雯與陳曉華只有兩劇在手。其中重頭劇則由近年勢頭強勁的佘詩曼領軍，包括其主演的《正義女神Themis》、楊茜堯主演的《玫瑰戰爭》、以及張智霖回巢作《璀璨之城》等。

何依婷日前自爆沒有劇集安排。（IG圖片）

佘詩曼人氣高企。（佘詩曼微博圖片）

已經兩年無劇開的胡定欣，趁住立春宣布離開效力18年的TVB。（IG@nwuuu）

馬德鐘三度離巢無綫。（陳順禎攝）

上屆視帝視后張振朗與龔嘉欣今年只得一劇在手。（IG@unifi）

張振朗和龔嘉欣到大馬出席活動。（IG@unifi）

麥玲玲率領關智斌(Kenny)、陳展鵬、鄭俊弘(Fred)、劉佩玥(Moon)、胡鴻鈞及吳業坤等一眾藝人於江門舉行除夕跨年騷弓。

陳展鵬為生計曾去地盤工作，（葉志明 攝）

袁偉豪早前爆獲TVB批准外出接電影。（IG@benontheroad）

袁偉豪同楊明飛印度拍綜藝。（小紅書）

林夏薇轉戰大馬內地。（IG圖片）