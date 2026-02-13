殿堂級甘草世紀聚會陣容曝光　71歲朱咪咪暴瘦余慕蓮狀態回穩

現年71歲的朱咪咪長居新加坡與兩個兒子生活，處於半退休狀態，但仍不時獲邀四出登台。日前她由新加坡出發飛往美國登台，特意選擇經香港轉機，順道與一班老友記短聚。資深傳媒人汪曼玲在社交平台貼出聚會合照，相中除了有朱咪咪，更驚見久未露面的89歲「順嫂」梁葆貞、88歲余慕蓮（余毛）及吳麗珠，陣容相當經典！

朱咪咪好有心！（汪曼玲微博照片)

消瘦逾十磅：朱咪咪否認患病

照片中，朱咪咪打扮樸素，身形十分瘦削，素顏出鏡的她難掩憔悴。她在接受訪問時透露因工作關係周圍飛，瘦了10幾磅，自嘲「變到成隻鶴咁樣，幾得意呀，而家瘦咗唔使束緊腰封會更加舒適。」但強調精神同精力都好好，加上因夜晚戒澱粉質，又自爆體重保持在110多磅。

朱咪咪消瘦！（汪曼玲微博照片)

順嫂精靈活潑 余慕蓮氣色紅潤

而退休逾30年的「順嫂」梁葆貞早已移居加拿大享清福，但每年都會返港避寒兼探朋友，雖然身形消瘦了不少，但依然精靈活潑。

順嫂依舊貴婦！（汪曼玲微博照片)

同的余慕蓮（余毛）早年她因患上肺纖維化，曾一度要在ICU留醫，健康狀況備受關注。不過今次現身，余毛姐看起來精神不俗，面容飽滿，與老友相聚心情大靚。雖然她曾透露現時出入需用步行架輔助，且不能進食太硬的食物，但見她當日狀態回穩，令不少痛錫她的影迷放下心頭大石。同場的「珠女」吳麗珠亦保養得宜，在一眾前輩面前更顯年輕。

殿堂級甘草世紀聚會！（汪曼玲微博照片)