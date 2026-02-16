莊子璇新一年顏值繼續升級疑招妒嫉　有黑粉專門出post追擊變靚史

2023年港姐冠軍，現年23歲的莊子璇 ( Hilary ) 在參選期間一度成為眾矢之的，傳出與其他佳麗不和，被杯葛。當時就有網民更嫌莊子璇樣子不夠漂亮，沒有資格當選港姐冠軍，又指她的鼻子是豬膽鼻。不過當選後的她愈來愈靚，鼻子也逐漸變成間呎鼻，屢被質疑整容。莊子璇曾分享她的大學生活照，卸下濃妝的她，在淡掃娥眉下五官更顯突出，學生look非常清純，獲不少網民大讚她比鏡頭前的港姐形象更吸引。

莊子璇是2023年港姐冠軍。（IG：@hilary_ig）

莊子璇的鼻被批評係鼻膽鼻。(ig圖片)

越變越靚坦言接受醫美

而在去年底她再被指美貌大進化，「豬膽鼻」變成「間尺鼻」還不止，最新的進展已變成了「鷹勾鼻」，愈來愈似混血靚女。她現時的容貌還撞樣了林嘉欣，有不少網民都表示一眼看她都以為是林嘉欣，與她當選時期的樣子已是截然不同。莊子璇月前接受《香港01》訪問時就表示：「其實我都有做機，成塊面做完，係成塊面摵起咗，其實自己都接受醫美呢樣嘢，始終我覺得真係唔同，我覺得就算唔係做我哋呢行，出邊嗰啲貪靚啲嘅女仔，又或者男仔，都會好多都有做，所以真係唔同，最緊要自己開心好。」坦承有做機並且接受醫美。而踏入新的一年，莊子璇繼續越變越靚，更有一位網民專門在小紅書開post，每隔幾日左右就會對比她最新的靚樣與之前有什麼分別。

顏值大進化。(莊子璇ig)

撞樣林嘉欣。(莊子璇ig)

越來越靚。(莊子璇ig)

莊子璇情人節造型。(莊子璇ig)

莊子璇情人節造型。(莊子璇ig)

莊子璇又靚咗。(莊子璇ig)

莊子璇又靚咗。(莊子璇ig)

莊子璇顏值不斷升級。(莊子璇ig)

莊子璇顏值不斷升級。(莊子璇ig)