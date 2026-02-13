54歲港姐冠軍激罕師奶Look探大佬B　素顏戴眼鏡孭環保袋皮膚極佳

「大佬B」吳志雄本是江湖中人，後來轉戰電影圈，憑《古惑仔》電影系列「大佬B」一角而為人所熟悉，由八十年代中後期開始至今共參演過百部電影，他亦兼任監製、出品人及顧問等多個角色。近年他淡出影圈，主要在內地登台演出搵錢，亦有開設抖音帳戶與粉絲互動。雖然深圳餐廳突然執笠，但吳志雄屢敗屢戰，又集合投資者豪擲3,000萬於深圳開設私房菜會所，大展拳腳。吳志雄日前與張智霖（Chilam）與袁詠儀（靚靚）相聚，交情十分好！

張智霖袁詠儀探吳志雄

日前吳志雄在社交平台分享片段。吳志雄在電器鋪與張智霖、袁詠儀各自合照，袁詠儀張智霖兩公婆與吳志雄相識多年，一齊拍過戲，三人交情不錯！張智霖、袁詠儀各自攬住吳志雄影相，袁詠儀戴上眼鏡，孭住環保袋和皮袋，一身街坊師奶Look，不過依然靚女，皮膚狀態亦佳！吳志雄見到老友十分開心，他發文：「很久沒有見了好兄弟 張智霖 袁詠儀」。

袁詠儀與吳志雄曾共同參演電影《賭神3之少年賭神》；張智霖與吳志雄於另一電影《金榜題名》中則有不少對手戲。袁詠儀曾上載與吳志雄的親密攬攬陳年舊照，惹來外界猜測兩人是否曾有過一段情。

吳志雄與張智霖在《金榜題名》有不少對手戲。（劇照）

吳志雄在抖音分享一張20多年前跟袁詠儀在沙巴旅遊的合照，女方從後抱著他，狀甚親暱，照片上仲寫著「靚仔雄」以及袁詠儀的簽名，引起網民熱烈討論，有人笑指吳志雄在向袁詠儀老公張智霖示威，不給對方面子，亦有人認真問吳、袁兩人是否有過一段情。 （抖音截圖）

