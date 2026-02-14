陳思齊擺攤賣雞腳未夠一年宣布離開　報名去修行：我決定孤注一擲

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊近年移居內地，去年3月突然拍片自爆決定轉行擺攤賣雞腳，並加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員，更揚言要做「雞腳皇后」，獲不少人捧場幫襯，人氣急升！不過擺攤未夠一年，日前陳思齊就拍片透露決定暫時放棄直播帶貨，選擇去修行：「如果又要直播跟住又要修行呢，我就發覺自己真係力不從心喇。」

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員。（影片截圖）

誓言要做「雞腳皇后」！（影片截圖）

加油！（影片截圖）

擺攤。（影片截圖）

一起努力。（影片截圖）

陳思齊多謝蔡淇俊邀請她加入團隊。（影片截圖）

一起擺攤。（影片截圖）

人氣急升！（影片截圖）

出席公司年會。（影片截圖）

出席公司年會。（影片截圖）

見到胡定欣。（影片截圖）

仲有陳敏之。（影片截圖）

陳思齊放棄直播帶貨去修行

陳思齊自言糾結了很久，由於修行需要專心及專注，還要全程投入，但同時直播帶貨又需要耗費很多時間精力，權衡之下她決定選擇取捨：「高強度嘅工作呢其實我真係有啲負荷唔到喇，就係我升高班啦嘛，咁就截止日喇，一定要選擇取捨，到底報名讀書定係留低工作？我決定咗孤注一擲，我決定去上堂去修行喇！工作賺錢呢其實隨時都仲有機會嘅，我都仲未到退休年紀，如果真係想自己追求一啲嘢，或者夢想上嘅嘢，錯過咗嘅話我就會覺得好遺憾，我就真係決定咗向我嘅夢想出發喇！」

陳思齊拍片透露決定暫時放棄直播帶貨。（影片截圖）

選擇去修行。（影片截圖）

力不從心。（影片截圖）

無法兼顧。（影片截圖）

決定放棄直播帶貨去修行。（影片截圖）

不捨。（影片截圖）

擺攤大軍！（影片截圖）

賣雞腳。（影片截圖）

賣臍橙。（影片截圖）

陳思齊專心修行沉澱自己

陳思齊坦言剛剛開始直播時緊張到口窒窒，所以她都好感激一班粉絲的支持鼓勵，如今要離開亦大感不捨：「亦都覺得自己好幸運，一嚟到呢度，一開播大家都好錫我，暫時嘅離開呢，都係為咗更好嘅相遇。咁離開嘅呢段時間我會專心修行，好好沉澱下自己，等我畢業之後就返嚟睇下大家，睇下蔡生寶品，多謝大家一路以嚟對我嘅信任，亦都多謝大家嘅陪伴、包容同支持！」

專心修行。（影片截圖）

直播。（影片截圖）

蔡淇俊曾豪言要打造「過氣藝人一條街」。（影片截圖）

雄心壯志！（影片截圖）

召集更多人加入！（影片截圖）

好老闆！（影片截圖）