賀年專訪｜億萬夫婦憑「煙火氣」逆轉負評　Shirley長期「爆DM」

「億萬夫婦」伍富橋（Alvin）與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚初期，由於女方家底豐厚，父親從事物流及食品生意，身家以億計算，令這段婚姻飽受輿論壓力。面對外界指指點點，兩人並未被負評擊倒，反而憑著毫不做作、充滿「煙火氣」又貼地的豪門生活日常，成功令風向大逆轉！日前兩公婆接受《香港01》賀年專訪，落手落腳整傳統咸湯圓向讀者拜年。



上海過年做「大爺」 幸福肥因上海長輩極錫女婿

談到農曆新年，伍富橋笑言最難忘是去年首次以「上海女婿」身份回老婆老家過年。他形容體驗是「前所未有」，因為上海長輩極錫女婿：「以前聽講上海女婿返去老人家好錫，我終於感受到。無論老婆點話我，都有人幫我，我在上海簡直是做『大爺』！」

Shirley在旁爆料，指伍富橋在上海被公公婆婆瘋狂投餵，導致體重暴升，回港後被傳媒寫成「肥腫難分」。伍富橋笑指：「應該肥咗5KG。」至於過年習俗，Shirley透露上海人習慣年三十晚12點前要沖涼換全新內衣褲及睡衣。而伍富橋就笑言一定要偷吃老婆親手整的蘿蔔糕：「就算腫也要食，敏感都要吃食。」

Shirley真性情爆紅：年宵擺檔變粉絲見面會

二人今年亦會去維園年宵擺檔，Shirley稱不辛苦反而好享受：「其實唔會辛苦，都幾enjoy！」伍富橋更大爆每年都似足Shirley的粉絲見面會：「會好多長期留意佢嘅哥哥姐姐會特登去，為見佢一面！」伍富橋更笑言覺得老婆比佢更適合做幕前：「我覺得佢更加適合做。」而Shirley在網上人氣的確似乎更高，Alvin笑指老婆IG長期「爆DM」，人緣極好，Shirley則霸氣回應：「我又不覺得自己是明星，有時間通常都會回覆，大家交流一下。」其實這對夫妻風評逆轉的最大功臣是太太Shirley，雖然出身富貴，但Shirley在鏡頭前展現出極度「貼地」的一面。她說話直腸直肚，更不時在影片中爆粗又會大騷廚藝，與一般予人距離感的名媛截然不同。

甘做閒角拒躺平 轉戰匹克球代表香港出戰

雖然經常被外界稱為「億萬駙馬」，生活無憂，但伍富橋自揭為了有工開，連茄哩啡都肯做：「前排有個劇在深圳拍，做一個司機角色，穿西裝駕車，連樣都未必見到，只見到背脊，我都照做。」他近年轉戰新興運動匹克球（Pickleball），早前首次出戰清邁比賽，與英美澳選手較量，獲益良多。他更稱目標是成為香港代表隊成員，代表香港出戰。

造人計劃隨緣 靜待好消息

提到生B大計，兩人異口同聲表示隨緣。Shirley指有人說馬年與他們夾，Alvin即和應：「馬年算是一個好年，順其自然啦，等我有好消息再告訴大家！」二人亦不忘向大家拜年：「馬到功成、龍馬精神、身體健康。」

