最美千金何超欣怕鏡頭難入行　坦承有容貌焦慮：經常覺得太胖了

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice)，曾被爸爸公開稱讚「靚到不得了」，果然長大後的她才貌兼備，外型出眾之餘還是一位學霸（畢業於美國麻省理工學院），稱得上是美貌與智慧並重的美人兒。

何超欣是美貌與智慧並重的美人兒。（資料圖片）

何超欣以山東省政協委員的身份出席政協會議

近年，何超欣積極投身政商及環保領域，日前更以山東省政協委員的身份出席在濟南舉行的政協會議，雖然她只有27歲而已，但言行舉止卻相當成熟，引起不少網民關注。

何超欣在社交平台分享政協工作心得，展現專業一面。（微博照片）

怕對鏡頭坦承不合適娛樂圈工作

擁有多個頭銜的何超欣，其實外型上完全不輸時下年輕女明星。近日，她接受內地媒體訪問時，當講到未來會不會進入娛樂圈發展時，她就表明：「我對鏡頭不太行，我有點慌。大家不都說我眼睛又睜不開、眼睛沒有神，各種的，又說我不好看，我覺得大家說得特別對，所以我不應該進去這條路。」

何超欣接受訪問。（微博圖片）

何超欣表示對鏡頭有恐懼。（微博圖片）

坦承有容貌焦慮

另提到容貌焦慮這個話題時，沒想到只有27歲的她表示會有容貌焦慮：「我經常覺得我太胖了，要開始減肥，我這個體重跟娛樂圈的比，我得再瘦20斤。我沒有這個能力，我沒辦法一直保持非常瘦，娛樂圈的人他們都長得很漂亮，我是個眼控都很喜歡他們，而且我覺得他們都是很有能量的人，因為他們在影響很多人，你如果沒有這個能量，你是影響不了那麼多人的。我也很崇拜他們的，我也很羨慕他們的力量，可是每個人有自己的道路嘛，我覺得那個可能不是我的道路。」強調自己是對鏡頭有恐懼的人，但靜態上單純拍照還是可以的。

何超欣坦承自己有容貌焦慮。（資料圖片）

母女二人出席活動。（小紅書圖片）