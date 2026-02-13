謝賢前女友Coco開直播大談2千萬分手費　爆謝霆鋒結婚冇向佢敬茶

現年89歲的謝賢（四哥）曾與內地模特兒Coco有過一段戀情，當年69歲的他和20歲的Coco發展「爺孫戀」令不少人觸目，然而這一段戀情卻維持了12年，就在2018年二人就分手。

謝賢曾與內地模特兒Coco有過一段戀情。（謝賢微博圖片）

Coco罕有開直播

在這段「爺孫戀」結束後，Coco就鮮少公開露面，繼上月罕有地現身接受內地視頻受訪後，近日竟破天荒開直播回應網上傳聞，針對是不是復出又想欺騙老人家等傳聞，她就強調：「我Coco不是那樣的人，第一我從來不講別人的隱私和八卦，第二我想澄清的是，我不會誣陷任何一個人，尤其是曾經對我那麼好，視我如珍寶，把我當孩子一樣愛的一個人，教育我的人，我怎麼會去講他的不好和壞話呢？」雖然，她並沒有指名道姓，但不少網民都猜測她口中所講的人應該是前男友謝賢。

Coco開直播回應網上傳聞。（影片截圖）

回應2000萬港元分手費

當年二人分手後，傳出謝賢支付了2000萬港元予Coco作為對她的補償，對此她就表示：「我想說不要再問這個問題，一個家庭在一起共同生活10幾年，我們也像普通的老百姓一樣，家庭的開銷，銀行的帳戶都是透明的，我們不存在誰給予誰，反正家裡有的大家就一塊用。」

當年分手，傳謝賢支付了2000萬港元予Coco作為對她的補償。（影片截圖）

欣賞不來謝霆鋒的帥

另外，曾與謝賢有一段情的Coco自然與謝霆鋒有所接觸，她在另一個直播中被問到謝霆鋒真的很帥嗎？她就二話不說：「他的帥我是不懂得欣賞的，我怎麼會欣賞一個胸肌還沒有我大，身高還沒有我魁梧的人呢？當然是他爸爸比他高，胸肌練得比他大。」還回憶起當年謝霆鋒與張柏芝在菲律賓秘密結婚回港後的一段小相處：「我就一不小心又升了一個級別，（他敬你茶了嗎？）他沒有敬我茶，但是他說『Coco我來了』，我說 『哦，你要喝甚麼呀』，他說『我們結婚了』。」

Coco表示欣賞不來謝霆鋒的帥。（謝霆鋒微博圖片）